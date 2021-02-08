在世人摒息戒備下，美東時間1月20日的11:48，拜登順利宣誓成為美國第46任總統。儘管疫情攪局，這場史上最低人氣的就職典禮，少了百萬民眾的歡呼，取而代之的是佇立在廣場的20萬支國旗。但，或許一切得來不易，許多橋段尤其沁心入脾。

其中，當身著紫色褲裝的前國務卿希拉蕊現身後，前第一夫人蜜雪兒的紅帶藍套裝，再成為吸睛焦點，緊接著，自帶光芒的副總統賀錦麗，更以一襲紫大衣與整場相映成輝。殊不知，這起被譽為「最別緻的紫色默契」，其實是揉合「共和紅」與「民主藍」的玄機之作，象徵著包容與傾聽，令人動容。

然而不只衣著成為全場顯學，受邀領唱國歌的白人歌手Lady Gaga胸前那只叨著橄欖枝的和平鴿別針；拉丁天后珍妮佛羅培茲演唱《America The Beautiful》時，冷不防用西班牙文訴出對族群共榮的呼喊；非裔青年桂冠詩人Amanda Gorman 5分43秒的詠頌詩歌，都讓觀禮者豪情激越。

而來自敵對陣營共和黨員的鄉村歌手Garth Brooks的獻唱，以及三位黨派不同的前總統——柯林頓、歐巴馬、小布希同框呼籲美國團結的召喚，更譜出了典禮的主旋律，與拜登政府的意識型態。

相形之下，昔日倜儻不羈川普，下台的身影，顯得踉蹌蹣跚。

他死不認輸，拒絕出席拜登的就職典禮，硬是要在臨去之際辦個早餐告別會，還想擺出軍機飛列式、21響禮砲及軍方的護旗隊……等華麗排場，孰料廣發邀請函下，副總統潘斯、參議院共和黨領袖麥康奈、眾院共和黨領袖麥卡錫全去了拜登的場子，淪為一場尷尬的派對。

原本眾人以為，不想搭民航機，堅持坐空軍一號回家的川普，隨著起航，意謂著已在他政治生涯的棺材版上，釘上最後一根釘子，仿如歐陽修《定風波》中描寫的「過盡韶華不可添、小樓紅日下層檐」的悲愴情景。

沒想到，現場卻揚起法蘭克辛納屈的老歌《My Way》，吟唱著：「我深受打擊，卻仍能我行我素，」頓時，川普未完待續的政治想望，像是個咒語，突被喚起、誦念。

事實上，號稱身價百億美元的川普，能破產四次又東山再起，必有過人之處。但，過多的成功經驗，讓他聽不進別人的話，反智、獨斷的他，對於專家的建言，向來置若罔聞，讓許多警世駭俗的事，從不可能，變得不無可能。

川普上任沒多久就因為指控歐巴馬監聽他，被當時的FBI局長柯米打臉，因此無預警地Fire了柯米。後來是前國防部長艾思博，以及網路安全及基礎設施局局長克瑞布斯，也因為公開唱反調而被他在推特上開除；更遑論數度仗義直言的防疫專家佛奇，因立場不符其意，而被他罵「白痴」了。

只是，當政治凌駕專業，防敵重於防弊，滿目瘡痍的國政，難免陷入蝴蝶效應，擴散開來了。

擁抱眾人之智，才是治國之道

或許，常被川普譏諷失智的拜登，沒有川普的老謀深算，更不闇「把美國當企業經營」的那套商業頭腦，但他明瞭，當今千絲萬縷國務、世局，加上病毒突變著其中的複雜度，豈是當權者「一個人的武林」？

從拜登就職典禮上，經營而出的「容忍異己、擁抱眾人之智」的氛圍，即可看出他已悟出，惟靠集體智慧、群策群力，方為治國王道。經營企業不也是如此？

我們事業群創辦人高希均亦有相同的智慧！他雖年過八旬、德高望重，卻仍好結益友、相互請益，本期《遠見雜誌》，他有感而發撰寫了自己與費正清中國研究中心前主任傅高義相知相惜的軼事。

而封面故事「你的企業不是你的家族」及特別企劃「全民皆科技新貴」，也都在彰顯專業治理和集體智慧的重要性。很多睿智的創一代，自知能力的極限，懂得如何釋然授權，借力使力來翻越時代的門檻，甚至直接交棒給專業經理人。

誠然如拜登，他雖將各項事務交予專家治理，但就像宣誓時，刻意將手壓在厚達13公分，127年歷史的家族聖經，意謂著每位放手、授權領導者仍可能擁有自己的信仰、主義，只是尊重專業。

本文作者：李建興

(本文摘自《遠見雜誌2月號416期》)

《遠見雜誌2月號416期》

(中時新聞網)