鴻海轉型大計啟動！力拚電動車引發市場熱議之外，近日揭牌的「鴻海研究院」，更擔當前瞻研發角色帶領轉型。新上任的執行長李維斌，如何以軟體專家角色，帶領電子製造帝國鴻海起飛？

2021年第一個工作天，鴻海內湖大樓人群簇擁。鴻海創辦人郭台銘、董事長劉揚偉掀開布幕，為「鴻海研究院」揭牌，宣布這個擔當鴻海轉型重任的研究機構，正式成立。

接下鴻海研究院執行長大位的，是資安專家李維斌。令人好奇的是，與製造業毫無淵源的他，為何獲得鴻海青睞？

原來，先前在產官學界磨練的他，練就能在各種限制中翻玩出創意的本領，是理論、實作兼備的難得人才。

因此，每當李維斌有異動意向，馬上就有企業急著禮賢下士。逢甲大學教授出身的他，先後被北市府、富邦金控體系挖角，甚至連號稱找人「不會找第二次」的鴻海，董事長劉揚偉竟破天荒地親自約見兩次，李維斌才終於點頭。

當《遠見》記者一問起過去如何克服困難，寫下赫赫戰功，李維斌僅表示，自己是「敢衝的人，不太喜歡講困難」。

2017年8月，李維斌搶先全球，讓自駕車首度在高度複雜的城市環境中實驗，引起《紐約時報》《彭博社》等國際媒體關注報導。

看似簡單，但其實，李維斌已經走到法律邊緣。

要讓自駕車在台北市實驗啟動，法規卻要求必須在「封閉道路」進行。在交通部無法給出保證下，資訊局長李維斌與交通局長張哲揚只好自己想辦法。

放膽封路，自駕車城市首試

腦力激盪的結果，就是放膽關閉信義路十字路口，讓路口與公車專用道連結成所謂「封閉道路」，才有後續這個全球自駕車里程碑。

而李維斌任資訊局長時，走遍各局處，整合各自為政的稅金、租金、規費等府內金流，並開放行動支付業者串接、競標。不但優化民眾繳費體驗，更成功幫台北市府省下超過千萬筆的手續費用。

儘管完成許多「不可能的任務」，李維斌分享解題心法，卻表示「我從來不去說服人！」

其實，這並非狂傲之語。李維斌表示，他謹記「借力使力」的道理：在組織中，會先花時間溝通、了解別人的需求，再從其中找出能與自身目標相契合的著力點，依此策畫出雙贏的合作方法。

以「空氣盒子」來說，李維斌在任資訊局長時，正在推動智慧城市，想將空氣汙染微型感測器「空氣盒子」引進北市鋪設，但因為儀器「不夠精確」，面臨施行阻力。

李維斌找到解法：當時剛好教育局正力推環境教育、自造者（Maker）教育。資訊局便與之合作，以推廣教育為由，結合民間社群力量開發教材，並希望在學校率先鋪設空氣盒子。

後來，計畫贏得市長柯文哲支持，並選擇在學校場域布建，一併解決了供電、網路問題。

曾任李維斌部屬、前台北市政府資訊局機要祕書彭盛韶指出，李維斌辦事只求順利，「不介意把credit（功勞）給別人」，讓跨局處合作順暢。

此外，彭盛韶指出，李維斌帶入軟體業迭代的管理思維，實驗性引入專案並修正，而非計畫性地採購、開標、報銷。因此，專案在市府端結束後，仍能繼續發展。

讓李維斌意想不到的是，當初幫北市府製作300個空氣盒子的訊舟科技，後來拿下前瞻計畫，更進軍國際，如今已有4000個運行中空氣盒子，分布全球持續監測。

對外溝通協調，對內贏得人心

而認識李維斌的人，對他的評價總是，率性敢衝的外表下，有顆善解人意的心。

談起老長官，彭盛韶表示，李維斌充分授權、支持，且不擺架子，常幽默自嘲，讓辦公室氣氛總是很好，「你能想像有這種長官嗎？」

認識李維斌20年的永豐金控顧問萬幼筠觀察，李維斌不特意去社交，但為人講義氣、常助人，因此人脈極廣。一位產業人士則透露，李維斌從富邦離職前，就連續被各部門的人請吃了一個月的飯。搭舞台的人，終步上舞台

一路走來，李維斌自比「搭舞台的人」。在離開教職前，逢甲大學前校長劉安之曾告誡他：「不要以為你有多聰明，到台北就會發現聰明的人滿街都是。」果然，李維斌體驗到了劉安之的話，來台北的五年他總是建立平台讓人發揮。

例如，他在資訊長任內就積極與各局處、民間力量合作，而在富邦體系兩年間非常低調，在幕後策劃專案，試圖在監管下創新。

也因這種開放包容的個性，李維斌成為業界公認的好領導者。因此，致力挖角他的劉揚偉初見面的第一句話就是：「給你這麼大的舞台，為什麼你不來？」

劉揚偉坦承，過去鴻海的研究斷斷續續，是因事業單位主導所致，若碰上訂單等因素打亂計畫。

因此，必須有一個機構專心於研究。至於人力、預算，只要有需要、能產生價值，都會全力支援。劉揚偉更把自己口中「集團最有價值的一塊場地」—鴻海內湖大樓，撥給研究院使用。

「數字（業績、成本）壓力這麼大的公司，願意講這些，讓我很感動。」李維斌表示。

此外，鴻海電動車平台開放廠商加入、結盟打國際盃的商模，更讓李維斌翻轉了對鴻海「習慣自己來」，而少與外界合作的印象。

而五年多來，李維斌為求過關，花在溝通、理解、協調的時間難以估量。沒想到，劉揚偉跟他一樣，有著重視開放共榮的思惟，談起此事，李維斌興奮不已，彷彿壓抑許久，喊道「溝通成本低、Communication distortion（訊息失真）低，你不覺得爽嗎？」

李維斌除執行長，另兼旗下資安所所長，要帶領全院200人，展開系列研究計畫並定期發表。

展望未來，李維斌將結合海內外學術界展開合作。藉此讓「勞力密集」的鴻海，升級至「腦力密集」，更要建立「護國群山」。

而「鴻海研究院」匾額由郭台銘親筆題字，其深切期待背後，也顯見鴻海研究院背負的責任著實不輕，就看李維斌如何借力使力，扛起招牌。

本文作者：毛凱恩

(本文摘自《遠見雜誌2月號416期》)

《遠見雜誌2月號416期》

(中時新聞網)