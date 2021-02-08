當你對一段感情感到失望，完全死心後，會有什麼樣的表現？星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，12星座在死心後的樣子不盡相同，像是白羊座、摩羯座死心後是老死不相往來，不會再有任何見面機會，至於天蠍座則要特別小心，別在背後說他壞話，否則將會遭到可怕的報復。

▍白羊座

白羊座一向愛恨分明，被傷透了心，吵夠了、疲憊了，就不願意再繼續，會徹底和這段感情說再見。心死了，愛情沒了，在他心中，前任也像死了一樣，會切斷一切聯繫，老死不相往來。

▍金牛座

金牛座很能忍耐，只要不是很過分，他都能包容忍受，但是到了一定程度也會心死。一旦金牛死心，誰也勸不回，並且會和你徹底決裂。

▍雙子座

雙子座很活潑熱情，看起來不拘小節、什麼都不在意，但是一旦他死心了，就別想輕易改變，他不會再主動聯繫你，也別指望他笑臉相迎，他會冷漠對待，不給你好臉色，然後在夜黑風高的晚上獨自療傷。

▍巨蟹座

巨蟹座愛你的時候可以很溫柔體貼，心死的時候也可以客客氣氣，只是疏遠的客氣毫無任何溫度，之前的溫柔是因為愛，現在只剩下冷淡和疏離。以前你的小任性是可愛的，如今全部成了忍無可忍，他再也不會包容你、呵護你了，你的喜怒哀樂也不能影響到他的情緒。

▍獅子座

獅子死心後，會果斷放手，甚至不願提起這段感情，並不是因為他還放不下，只是他有感情潔癖，甚至嫌棄當時那個為愛放低姿態的自己。從此以後，獅子將視你為陌生人，不再關心你，繼續瀟灑生活。

▍處女座

處女座死心後，不再關心你、也不再挑剔你，即使看到不爽的也只是心裡嫌棄，但是不會指出，因為沒必要再為你操心。放下過去，一身輕鬆，處女座又開始新的生活，彷彿一切都從未發生，你也從未出現。

▍天秤座

都說最溫和的人可能會最無情，大概就說的是天秤吧，對你死心後他就不再猶豫，將出現人生最果斷、堅決的時刻，斬斷過去轉身離開，毫不留情，連離開的理由都很敷衍，甚至連理由都懶得給。

▍天蠍座

天蠍座江湖人稱復仇天使，愛的時候很深情，離開的時候也很果斷。當他對你死心了，也就代表他對你不再留情，哪怕已經分開互不打擾，也不要隨便在背後說他壞話，或者有什麼小動作，否則他當初傷透心後說的狠話就會成真。

▍射手座

射手座死心後不再顧及你的感受，經常消失，讓你找不到他，看似瀟灑度日，實際上是找地方療傷去了，只不過他難過也與你無關，只是給自己多一個自在漂泊的理由罷了。

▍摩羯座

摩羯座一旦死心就無法挽回，再深的感情、再美好的過往也能直接翻臉不認，絕不給你任何見面的機會，不想再與你、以及過去的感情有任何瓜葛。

▍水瓶座

水瓶座死心後，表面看起來雲淡風輕，實際上心已經變硬了，看你的眼神也冷淡了很多，會直接無視你的存在，哪怕你苦苦哀求也不會有任何回應，直接逼得你也死了心。

▍雙魚座

雙魚座雖然戀愛腦，一旦死心，就瞬間智商回歸，冷靜且冷血，毫不在意你的各種刷存在感行為，不會因為你裝可憐而再次心軟。和朋友說起過往完全沒有負擔，可以隨便開玩笑。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)