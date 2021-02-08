娛樂8點半》台灣漫畫家朱德庸經典四格漫畫《澀女郎》，在2001年改編成電視劇，收視成績亮眼，更捧紅演活劇中角色的一票演員，其中「萬人迷」陳好的表現至今仍令許多人印象深刻，後來她在《三國》飾演貂蟬也獲得好評；當外界期待陳好有更多新作品，卻突然息影去中央戲劇學院當老師，昔日她火紅程度堪比孫儷、劉濤和高圓圓，讓粉絲都替她深感可惜。

1979年出生於山東青島的陳好，從小就喜歡表演，她也一步一步向夢想前進，而她亮眼的外型，讓她在就讀中央戲劇學院表演系時，就獲得不少知名導演青睞，短短2年期間就先後參與多部電視劇和電影，像是電影《那山、那人、那狗》、電視劇《亂世英雄呂不韋》和《李衛當官》。

陳好。(圖/ 取自中時資料，廖慧娟攝)

陳好畢業後戲約不斷，漫畫家朱德庸經典作品《澀女郎》改編成同名電視劇，她成為女主角之一「萬人迷」，該劇在台灣開播，她外表神似昔日女神蕭薔，也讓她獲得「陸版蕭薔」的封號；她演活萬人迷嫵媚風情又美艷絕倫的形象，還被觀眾選為全劇最喜愛角色，更讓她在24歲就拿下大陸金鷹獎最喜愛女演員獎。

在「萬人迷」形象爆紅後，陳好接著也拍了《天龍八部》、《我愛河東師》和《大敦煌》等古裝劇，但都沒有給人太深刻印象；直到2010年《三國》貂蟬一角，才讓大家又注意到陳好的演技，並非只是花瓶而已。

但2015年後陳好鮮少出現在螢光幕上，讓外界都好奇她發生什麼事情，原來陳好在2009年和富商劉海峰結婚，陸續生下2個寶貝女兒，隨著小孩一天一天長大，於是決定把生活重心放在家庭；息影後，陳好把昔日演戲的經歷通通給老公和女兒，以及「培養年輕演員身上」。

電視劇《澀女郎》主演張世（左）和劇中的「萬人迷」陳好（右）。(圖/ 取自中時資料庫)

陳好在演藝圈洗盡鉛華後回歸校園，在母校中央戲劇學院當老師，指導一個個有演員夢或是導演夢的年輕學子，據悉，是許多學生爭相求指導的老師，受人景仰。

也許有不少粉絲認為陳好才41歲，明明可以繼續在演藝圈打滾，實力更輾壓線上一票演員，但她可能想過「萬人迷」、「貂蟬」總有色衰愛弛的時候，在最美好的狀況離開，才能在大家記憶裡留下完美的那一面。

(中時新聞網)