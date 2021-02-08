網球職業賽事毎年的第1個重頭戲就是「澳洲網球公開賽」(簡稱澳網)，以往都在1月舉行，今年因為防疫所需，所有參賽選手抵達澳洲墨爾本後都須先隔離14天，檢查確定無病毒感染才能參賽，因此賽程整個往後調整為2/8(一)到2/21(日)，這中間正好是我們農曆春節的假期，喜歡網球的朋友們可以好好把握這個機會欣賞賽事，同時也可買張運彩試試自己的眼光及新年的手氣。

喬帥挑戰澳網3連霸 生涯第9冠

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(邱子軒攝)

澳網跟法網、溫布頓以及美網並稱為「網球四大公開賽」，是職業網球最高等級的賽事，也是每位職業好手必爭的殿堂，除了比賽時間特意錯開外，比賽場地的屬性也有所不同，澳網屬於「慢速硬地」、法網屬「泥地」(紅土)、溫布頓屬「草地」、美網則屬「快速硬地」，眾家好手在不同場地屬性下的表現也有所不同，「慢速硬地」的澳網表現最好的選手是N.喬科維奇(Novak Djokovic)，近13年就拿下超過半數、高達8次的冠軍，這次能否連3霸拿下第9冠，備受各界矚目，大家可以買張運彩猜一猜今年「冠軍」會是誰。

網球四大公開賽場地屬性。(台灣運彩提供)

2008-2020近13年澳網冠軍統計。(台灣運彩提供)

大家也可以就每1場的比賽「猜輸贏」(不讓分、讓分) 、「猜大小」(總局數比開盤值大還是小) 、「猜單雙」(總局數是單數還是雙數)以及「猜正比」(總盤數正確的比數是幾比幾)，在有「場中投注」(Live Betting)的時候更可以邊看著比賽邊投注，好好享受「買運彩 看比賽 更精彩」的樂趣。

網球玩法說明。(台灣運彩提供)

(中時新聞網)