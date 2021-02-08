【回憶殺】氣質女星侯佩岑將帶著丈夫黃伯俊、媽媽林月雲上大陸真人秀節目《婆婆和媽媽》，本來是好事一樁，但網友想到林月雲的感情往事，不禁捏把冷汗，擔心會間接影響到侯佩岑，節目未播出就有超高的討論度。

今年高齡71歲的林月雲，年輕時是個超級美人胚子，眼睛又圓又大，笑起來都快甜出汁，曾是70年代著名的閩南語演員，演過電視劇《何日君再來》、《誤我廿年》、電影《婚姻大事》、《海水正藍》、《大三元》等，但她的感情世界比作品還豐富、精彩，先是戀上閨密郭美純的製作人老公侯世宏，偷偷生下一女，因無法扶正分手，隔幾年又看上已婚富商邱嘉雄，同居31年直到男方罹癌才分開。

林月雲曾是當紅女星。（圖／中時資料照）

時間倒流到林月雲僅20幾歲時，她和還沒退居幕後的侯世宏合作過多次，間接認識到男方任職廣告公司的老婆郭美純，兩人一拍即合，成為無話不談的閨密，想不到林月雲情不自禁地愛上侯世宏，背著好友偷偷談地下情，並懷上侯世宏的女兒，這個孩子便是侯佩岑。侯世宏曾承諾會跟郭美純離婚，林月雲滿懷期待的等待上位，直到4、5年光陰過去，遲遲不見侯世宏履行承諾，林月雲心死斬了這段虐戀。為了照顧年幼的侯佩岑，她甘願放下事業退出演藝圈。

林月雲和侯世宏生下侯佩岑。（圖／微博@侯佩岑）

不過，有另個版本是林月雲與侯世宏交往時，常常到富商邱嘉雄家中打麻將，間接認識到其太太蔡貴照，兩人氣味相投，成為什麼都能聊的閨密，想不到檯面上歡樂打牌，桌底下又展開一段糾纏31年的不倫戀，當時蔡貴照抱著善意委託老公送打完牌的林月雲回家，想不到溫馨接送到床上，林月雲再度搶了閨密的老公，2004年婚外情曝光轟動全台，不甘被背叛的蔡貴照，氣到天天跟邱嘉雄爭吵，並威脅、賞巴掌林月雲，怒斥她破壞別人的家庭；侯世宏的妻子郭美純也大罵林月雲，指責「今日妳擁有的一切，含有多少人的淚水」、「破壞他人婚姻，既賤又恥！」面對昔日閨密、現任情敵的痛罵，林月雲淡淡的回應「萬事皆由命，半點不由人」並對她們和其子女道歉。

林月雲雖然公開致歉，仍繼續這段婚外情，與邱嘉雄在另蓋的豪宅中幸福的同居，一住就是31年，雖然沒有婚約關係，但邱嘉雄對侯佩岑視為己出，不惜砸重金栽培她接受良好的教育，2011年侯佩岑結婚，邱嘉雄還以父親的身分出席婚禮。不過邱嘉雄罹癌後，林月雲提出分手，臨終的前半年由正宮蔡貴照全程照顧和打點後事，林月雲和侯佩岑缺席喪禮。據悉，邱嘉雄把大筆遺產幾乎都留給林月雲，只給蔡貴照一戶「贊泰花園廣場」的房產和現金。

侯佩岑和邱嘉雄情同真正的父女。（圖／中時資料照）

元配蔡貴照習佛多年。（圖／中時資料照）

息影多年的林月雲，如今又因參加真人秀，昔日小三情史又被挖開，節目尚未播出就引爭議。

(中時新聞網)