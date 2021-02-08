台股封關前夕，美國就業數字捎來好消息，失業救濟請領人數連續第三周下降，造成美股Nasdaq率先創下歷史新高，其實本周台股走勢也先出現強彈格局，2/1-2/3三天從15089點漲到15896點、累計上漲807點，基本上只要美國1.9兆紓困案可以過關的話，美股應該還有高點可期， 那麼對於農曆年後的台股而言，應該還有往上衝的機會，畢竟從過去15年台股新春開紅盤之後上漲機率有接近7成，再加上目前台股站上所有均線，所以大盤多頭格局在年後應可以持續進行。

其實股市上漲跟景氣、資金、籌碼息息相關，台灣景氣在去年Q4的GDP成長高達4.9%，去年整年也有2.9%的成長，這是世界難得一見的成績，因為亞洲四小龍其他三國香港、南韓、新加坡都是負成長，在新冠肺炎疫情下更顯得難能可貴。

再來近期台幣在27.9-28.4區間波動，仍然看不出資金有離開台灣的跡象，所以資金動能不虞匱乏。現階段就是籌碼出現問題，上一周融資餘額已來到2000億以上，短線籌碼有點亂，剛好上周從16238回檔1100點，也讓融資餘額近幾日下降約75億，將有助於年後行情往上。

不過台股農曆春節休市7天，投資人須留意幾個事項，美國費城半導體指數比較弱勢，高通出現大跌，台積電ADR也開始整理。現階段全球出現車用晶片荒，美、德、日都來函要求台灣的晶圓代工業者提供產能，基本上對於台積電而言，即使車用晶片漲價，也難以彌補其高單價的晶片，所以台積電近期走勢將是整理格局。

反而大盤要持續往上就要看另一檔龍頭聯發科，畢竟高通大跌，對於對手聯發科而言是正向，因為5G晶片的性價比、功耗等都優於高通，聯發科可以趁勢在大陸擴大市佔，已經有法人估今年聯發科每股獲利有機會達40元，很多外資機構也把聯發科目標價提高到1100-1300，從封關前聯發科率先突破新高來看，絕對是17日金牛年開紅盤往上攻的主要重心。

若是如此，投資人可留意年後IC設計比價效應，但因晶圓代工產能吃緊，比較小廠IC設計可能有搶不到產能的窘境，建議往IC設計大廠或是有母公司奧援的IC設計廠做布局，如聯詠，驅動IC報價上漲，今年獲利可望挑戰25元；如晶心科，RISC-V 架構開發的處理器核心被客戶採用數量至少 1,000 顆以上；法人預估今年全年業績可望成長3成。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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(中時新聞網)