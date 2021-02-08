雞排妹（鄭家純）性騷風波越演越烈，主持人曾國城也被她指控壓胸，事後男方道歉，雞排妹也透過經紀人表示收下道歉，不再追究；而廣告導演馮云7日則在臉書發長文，公開點名曾國城多年前涉及性騷的行徑，表示對方曾用腿磨蹭她，讓她很不舒服。

馮云表示，自己年輕時曾當過妝髮師，接觸過金城武，李玟、茱麗葉畢洛許、張小燕等藝人，雖然不記得當時自己是否喜歡穿低胸緊身服工作，但有次經驗卻讓她印象深刻，「當我幫曾先生化妝的時候，他會用腿很紮實（或者說很故意的）亂滑亂磨蹭著我的腿（當時手有沒有故意的碰到胸部我模糊了 應該有吧），不過當下感覺到現在都還很清楚：『ㄟ⋯⋯這人怎麼那麼奇怪？』」

馮云透露當時回過神後便覺得噁髒，接下來的錄影都帶著厭惡和恐懼的心情，之後就回絕那節目的工作邀約，而馮云當年心想時間久了就會忘記這事，畢竟當時覺得賺錢生活比較重要。

廣告導演馮云。（圖／翻攝自馮云臉書）

可事情經過快二十年仍讓她忘不掉，不管是看到曾國城在路上的人形立牌，或是看到他在電視劇客串出現，馮云就會覺得作噁，「我心裡對這人厭惡感受翻到喉嚨了，心想埋了二十幾年的噁心感都沒融掉啊（是保麗龍吧）～哈哈，希望這次寫出來，這段嘔心恐懼感可以就此從我的身心離去。」

另外，對於被雞排妹控性騷，曾國城回應「抱歉肚子比她胸部大一點」的說法，馮云是相當不屑，直言：「什麼跟什麼啊？」最後，馮云則向雞排妹喊話，感謝她勇敢挺身而岀，「謝謝你讓現在的我有機會吐出二十幾年前被自己深埋起來的感受。」

大概沒什麼人知道，我22-25歲做了幾年的妝髮師。 大部分的案子是接電視CF，也有平面雜誌，觸碰不少知名藝人，像是金城武，李玟，茱麗葉畢洛許，小燕姐⋯的臉和頭髮（那是因為要化妝弄頭髮啦），不過其中有一段很短的時間（可能只有一兩個月），我接過... 由馮云發佈於 2021年2月7日 星期日

(中時新聞網)