殲-20在珠海航展的一次飛行展示中，刻意打開腹部彈倉，秀出內部的4枚霹靂-15長程空對空導彈。（圖／本報檔案照）

大陸新一代空對空導彈近幾年來有長足進步，對用於保障美國空軍軍事行動的基礎設施構成了很大威脅。以目前正在試驗並準備由殲-20隱形戰鬥機掛載的霹靂-15遠端空對空導彈為例，正是一種極具威脅性的武器，將對美國在亞太地區以及歐洲進行空中作戰的關鍵節點進行致命的打擊。

美國《國家利益》網站報導指出，由大陸空對空導彈研究院研製的霹靂-15導彈，即將取代現役的射程100公里的霹靂-12中程空對空導彈。霹靂-15的主動雷達探測距離增增一倍，並具備抗干擾資料鏈，這對於攻擊遠端目標有著重大意義。

《新浪軍事》報導說，霹靂-15最大特色就是採用雙脈衝固體火箭發動機來擴大其射程，而非歐洲流星導彈所使用的衝壓發動機，可以達到導彈最遠射程、不可逃逸區和末端機動性的最優化分配方案。在制導技術方面，霹靂-15以慣性制導加資料鏈進行中斷制導，未段採用主動雷達系統，也可以採用反輻射彈頭，通過跟蹤預警機雷達來追蹤目標。另外其資料鏈是先進的雙向資料鏈，具有接收並回傳圖像的能力。當然，霹靂-15還採用了高精度抗干擾的主動雷達導引頭，能在最大射程上自主發動攻擊，讓目標難以逃脫。

報導表示，在大陸5種現役的先進空對空導彈中，霹靂-15的性能最為突出。目前包括殲-11BS/H、殲-15、殲-16、殲-10B/C和殲-20在內的所有第4、5代戰機都可攜帶。但要論對美軍的威脅最大的，當然還是由殲-20攜帶霹靂-15。遠端空對空導彈對空中預警機等大型空中目標威脅相當大，受技術條件的限制，預警機最大監視距離約400到500公里，對戰鬥機類目標只有300公里，對隱形戰鬥機只有120公里。這就意味的隱形戰鬥機可以在非常近的距離上對預警機發起攻擊，如果霹靂-15最大射程是200公里，那等預警機發現來襲的霹靂-15空對空導彈，需要至少要飛大約100公里的距離才能逃往安全空域，而這是預警機無法辦到的。

從已公開的資料顯示，殲-20掛載霹靂-15導彈已經得到證實，也進行過打靶試驗。殲-20機腹彈倉可以並排掛載4枚霹靂-15，這意味著可以同時攻擊2到4個敵方遠距目標。以現在解放軍空軍的戰術，將會使用殲-20打擊美軍空中作戰體系中關鍵空中節點，比如B-1B和B-2A戰略轟炸機，或是E-8、E-2D和E-3C空中預警機、RC-135大型電子偵察機，以及KC-135和KC-46空中加油機、C-5A和C-17戰略運輸機等戰力倍增器。據公開圖像資料，如今殲-20主要的空戰武器配置就是掛載霹靂-15和霹靂-10E，這兩種導彈讓殲-20具備同時對付遠距離和近距離目標的能力。

(中時新聞網)