有位主婦表示，發現自己逛全聯時，「就像中邪一樣」的緊跟著店員，這背後的理由卻讓網友跟著點頭。（摘自我愛全聯-好物老實説）

對於負責每日家中伙食的主婦、主夫來說，在採買食材時，能遇上特價商品就再好不過，而全聯福利中心因常常祭出6-8折的折扣，深受不捨民眾喜愛。近日有位主婦表示，發現自己逛全聯時，「就像中邪一樣」的緊跟著店員，這背後的理由竟讓網友跟著點頭直呼，「我也是！」

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發文表示，「我覺得我得了一種病...像沒有靈魂中邪一樣，傻傻跟著換標籤的工作人員，他貼什麼我就跟著拿什麼，直到現在到家後才開始苦惱要怎麼組合這些食材。」

細看原PO所購買的商品，清一色都貼上6折標價，從海鮮到豬肉都有，讓網友看了十分羨慕表示，「我也有同樣的病」、「跟妳一樣，像狗仔跟在換標籤的人後面，還會幻想會貼我想要的」。

網友笑說，「全聯員工表示：壓力山大」、「換標籤的工作人員：我壓力好大」。另外，網友也分享，原PO購買到的特價食材可以這樣料理：「香烤雞翅、乾煎土魠魚、薑絲炒小卷、洋蔥炒肉片、氣炸甜玉米。」

(中時新聞網)