美國總統拜登接受媒體專訪指出，他預期美國與中國的關係將會是「激烈競爭」形式，而不是兩個世界強權之間發生衝突，拜登還提到中國國家主席習近平「骨子裡沒有民主」。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）今天播出拜登（Joe Biden）接受專訪的部分內容，拜登說從他就任美國總統以來，還沒有跟中國國家主席習近平談話。

CBS主播問道：「美中關係可能是全世界最重要的議題之一。你為何還沒致電習近平？」

拜登回答：「我們還沒有機會跟他通話，沒有理由不致電給他。別人告訴我，我跟習近平相處的時間，可能比任何世界領袖都還多，因為我擔任副總統時，曾與他有過24至25小時的私人會談，跟他旅行1萬7000英里。我很了解他。」

拜登說：「他很強硬。但我沒有批評的意思，只是闡述現實，他骨子裡沒有一點民主。」

「我一直以來都對他說，我們不必發生衝突。但是競爭將非常激烈。」

他還提到：「我不會像前總統川普（Donald Trump ）那麼做。我們將專注於國際規則。」（譯者：陳彥鈞）1100208

(中央社)