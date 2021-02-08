面對中共對臺灣嚴詞恫嚇台灣，警告「獨立即戰爭」，日前更派出15架戰機擾台。華府智庫蘭德公司研究員霍農5日分析，大陸的武力恫嚇凸顯其軍事挑戰仍會持續，並成為拜登政府的優先議題。拜登應加強與日本的戰略交往，甚至共同備戰以回應北京的軍事威脅。

文中指出，與川普喜好與盟友討價還價不同，拜登認為不論是臺海或其他議題，加強與盟國的戰略交往是最能維護美國利益的方法。霍農則認為，可透過鞏固與日本的關係以及加強雙方戰爭準備，以嚇阻中國大陸的軍事挑戰。

霍農認為，美日關係根深蒂固；但受限於反戰文化與憲法對日本自衛隊的拘束，導致美日同盟的軍事面往往被低估，而更強調戰略協商或外交、經濟的合作。因此，儘管美日軍事與國防機構間的關係千絲萬縷，但除了如何改進彼此相互操作性外，美日聯盟的軍事具體細節卻很少曝光。

但是，美日同盟的核心目的為嚇阻侵略。從另一個層面來看，這涵蓋有效作戰能力的可預測性。正如美日經常聲明的，彼此的聯盟是區域和平、安全與穩定的基石。霍農認為，這些來自於不論是承平時期或意外發生時，美日都能即時且強有力的回應。不過，美日同盟是否已做好軍事準備、形成嚇阻態勢，並授權在衝突時採取必要的行動。

霍農建議，為回應中國大陸軍事威脅，特別是過去1年的軍事恫嚇；美日同盟可謂大陸對台可能發動的軍事行動，進行相應的準備。儘管有觀點認為台海短期內難以爆發軍事衝突，但數十年後動武的可能性卻大增。美國應為此進行準備。

同樣地，對日本而言，當大陸對台動武，日本恐被要求以某種能力支援美國作戰，而駐日美軍部隊也可能成為大陸目標；甚至，日本本土也有可能成為北京的打擊目標。美日同盟是否已準備好戰時作戰，甚至是日本本土防衛？為回應前述問題，拜登可加強與日本在數項關鍵作戰想定中的合作。

首先，有鑑於日本受限於自衛，應確保相關行動的合法性，以讓東京能快速地由承平時期轉為衝突階段。美日聯盟也應確保日本的政治時間表，與美國的作戰時間表維持同步。

例如，授權自衛隊使用武力需要首相界定情勢是否已威脅日本生存。過程涵蓋討論在美國作戰中，日本能扮演的角色。如果美國已明確表達希望日本提供的作戰支援種類，日本就能在承平時期便預備必要的法律與政治架構，以便在敵對作戰發生時能快速批准。

如果有美國的其他盟友加入這場戰爭，飛越與進入日本也變得有其必要。因此，日本也強化與關鍵歐洲夥伴的安全連結，並與澳洲等區域國家合作，以形成必要協議讓援軍在戰時能自由進出日本。

其次，不管是何種作戰，即使日本只擔任後方區域支援，盟軍都須採取一致的戰略。為達此一目的，美日應針對包含臺灣在內的突發事件，擬定聯合作戰計畫；即使沒有，彼此是否已制定並分享自己的計畫。美日也應審視現有指揮與管制系統的協調機制，是否能滿足戰場空間快速變換而資訊卻降低的部隊需求。如果戰火延燒至日本領土，美日同盟現有彈藥與油料庫存是否足夠，這些都有賴拜登與日本的共同努力。

面對大陸可能對日本的攻擊，美日同盟須審查防空與飛彈能力，特別是日本已放棄採購陸基神盾彈道飛彈防禦系統。美也是審視日方消極防禦的效率性，如強化油料管路、強化機堡與欺敵目標，使其在戰爭中的耐力有所提升。

如果神盾系統對日本而言所費不貲，部署攻擊型陸基中程飛彈短期內又有困難，不如討論是否在日本現有基地安置美國系統。這讓美國可預先演練戰時將類似系統快速部署至日本。由於任何形態的作戰，都可能包含網路、太空與電子領域，美日同盟須確保網路、感測器與載台的強化，以阻止北京對其指管通資情監偵系統的打擊。

由於日本本土遭攻擊恐讓平民捲入其中，日本政府應及早應對。美日同盟需規劃史上最大規模的非戰鬥人員撤離作戰。這包括法律授權與相關能力的建構，以維持港口與機場的啟運，以及向上千萬的平民分配食物與補給品。同樣地，美日同盟也應預先規劃在東海進行戰鬥搜索與救援行動，以及協助平民醫療人員進行救援任務，以因應戰時戰損。

最後，美日應思考怎樣的作戰計畫最能發揮其力量。例如，在東海突發事件中，如果衝突發生點離沖繩愈西邊，日本面臨的空運、海運與後勤挑戰就愈大。這時，美日同盟應思考目前的兵力部署與配置是否妥當。近年來，自衛隊在西南島嶼設立多個基地，而美日部署於這些基地時是否能發揮最大效益？目前日本F-35數量不斷增加，並持續努力建立兩棲能力、計畫部署未來戰績與無人載台，這時美國還能做哪些調整以增強雙方聯合能力，這些都有待美日進行思考。

(中時新聞網)