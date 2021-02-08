曾在1980年代努力改善美國與蘇聯之間冷戰關係並為中東地區和平鋪路的前美國國務卿舒茲（George Shultz）於昨天去世，享嵩壽100歲。

美聯社報導，美國智庫「胡佛研究所」（Hoover Institution）今天宣布舒茲的死訊。但死因沒有被公布。舒茲6日在美國史丹佛大學（Stanford University ）校園內的寓所去世。

舒茲生前是胡佛研究所的傑出研究員，也是史丹佛商學研究所（Stanford's Graduate School of Business）的名譽教授。

身為終身共和黨人的舒茲，曾擔任前總統尼克森（Richard Nixon）的勞工部長、財政部長和白宮管理及預算局局長，之後再出任前總統雷根（Ronald Reagan）政府的國務卿，時間超過6年。

舒茲也是第二次世界大戰以來任期最久的一位國務卿。（譯者：陳彥鈞）1100208

(中央社)