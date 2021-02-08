去年12月底，高雄一名醫美貴婦遭乾兒子洗劫千萬元現金和金條，兩人撲朔離迷的關係，宛如8點檔狗血般劇情令外界霧裡看花。但本刊調查發現，貴婦因為發現乾兒子偷帶女生回家，打翻醋桶將乾兒子趕出家門，乾兒子懷恨在心，才夥同同樣長期被貴婦言語羞辱的乾弟弟，密謀搬光豪宅的現金、珠寶，藉此教訓平日趾高氣昂的貴婦。

張姓醫美貴婦調閱監視器，發現乾兒子施男竟帶小三和小嬰兒回家，一氣之下將施男趕出家門。（圖／讀者提供）

洗劫張姓醫美貴婦（張女，48歲）3千萬元的施姓主嫌（施男、32歲）原本到案後一度矢口否認犯案，但直到上個月8日態度大轉變，還請來3位律師，向檢方申請認罪協商，為的就是力拼能在農曆過年前交保換得自由身，施男向檢方供稱，「其實我根本不缺錢，這次會拿走乾媽（張女）所有財物，純粹是不滿她對我和乾弟弟平常囂張跋扈的態度，才會行竊報復。」

施嫌向檢警表示，由於疫情的關係無法前往大陸工作，想趁休息期間做臉部微整形，去年5月在一場餐會認識開設醫美診所的張女，兩人因為整形話題搭上線進而密切交往。

張姓貴婦之前曾與施男同居，還在臉書上PO出施男做家事、幫她繫鞋帶的照片，大讚對方很貼心。（圖／讀者提供）

身高183公分、打扮入時的施男，向張女訴說自幼家暴的悲慘境遇時，張女既同情又心疼，索性認他為乾兒子，甚至讓他搬進張女位於鼓山區的豪宅，施男平日與張女同進同出，互動猶如情侶般親密，張女甚至每月還給施男30至50萬元不等的零花錢。

張女萬萬沒想到，養老鼠咬布袋，好心收容施男，卻是引狼入室，施男不但趁貴婦不在家時帶妹回家，貴婦因此不滿飆罵施男，對方不知反省，還聯手乾弟弟一起報復，將貴婦家中千萬財物竊走，整個案發至今，都是她始料未及的結果。

兩人產生嫌隙後，施男趁著張女至花東旅遊期間，進入豪宅大樓洗劫張女家中現金、黃金等共3千萬。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)