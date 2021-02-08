在高雄市經營醫美診所的48歲張姓貴婦（張女），去年底被施姓乾兒子（施男）洗劫現金、金條和鑽戒等總價值約3千萬的財物，張女自曝此事後，立刻引發網友熱議，兩人撲朔迷離的關係，令外界霧裡看花，本刊調查，原本張女和施男的互動親密，施男卻趁乾媽某次出遊3天時，「偷渡」一名正妹住進張女的豪宅，張女得知打翻醋醰發火飆罵，施男於是夥同張女乾弟弟，幹下這一票，目的只是要教訓一下平日趾高氣昂的乾媽。

兩人的對話紀錄顯示，施男相當不滿被張女罵，張女則覺得施男無法溝通。（圖／讀者提供）

張女曾在臉書透露，這名「乾兒子」相當體貼，不但勤快的幫忙倒垃圾、洗衣服、切水果、煮飯，甚至還暖心的把張女的腳放在他的大腿上，貼心為她綁鞋帶，但警方透露，張女因為事業有成，但個性強勢，不喜歡被忤逆，常對施男頤指氣使、呼來喚去，加上彼此金錢觀念嚴重分岐，逐漸讓施男心生不滿。

本刊調查，造成這對「母子倆」感情破裂的導火線，就是去年12月23日至25日，張女至花蓮3日遊，回家後大樓管理員向她爆料，施男趁她不在家時，曾帶一名女子和小嬰兒回住處，甚至還開著張女的賓士休旅車載著該名女子外出，張女一聽怒不可遏，調出監視器證實此事，因此與施男大吵一架，並要求施男搬出住處。

擁有清華大學理工科系的博士生兼助教的張女乾弟弟，因不滿張女趾高氣昂的態度，動輒隨意怒罵的態度，才會與施男共同行竊。（圖／讀者提供）

施男應訊時聲稱，張女對他趾高氣昂的態度，讓人越想越生氣，於是將兩人的衝突告訴了貴婦的乾弟。警方調查，施男口中的「乾弟」張男今年40歲，是清華大學理工科系的博士生兼助教，跟張女認識7、8年，主要幫她打理進口醫美材料用品，等於是她的左右手，他與施男一樣，也是不滿張女高傲的態度，對於她經常隨意罵人，早就懷恨在心，施男與張男於是密謀聯手要給她一個教訓。

去年12月29日當天，施男得知張女要發年終給員工，提領大批現金存放家中，暗中先記下保險箱密碼，利用張女外出後，以搬家為藉口，找來自己的媽媽、另一名蘇姓朋友和張男，一群人就將張女豪宅裡的名錶、鑽戒、外幣、黃金、飾品等總值超過3千萬元的財物全部洗劫一空。

施男警訊時矢口否認犯案，並自曝自己在對岸當鴨王（男公關），還有投資比特幣和博弈事業，家中搜到的巨額現金都是他自己所賺。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)