去年12月底，高雄張姓醫美貴婦（張女）豪宅遭竊3千萬，警方調查，這起竊案原來是張女的施姓乾兒子（施男）暗中記下張女的保險箱密碼，趁著張女外出之際，將家中值錢的財務洗劫一空，施男為了滅證，還將千萬現金上綁有銀行的捆鈔紙撕除，換成橡皮筋，並聲稱都是自己所賺；但施男百密一疏，警方用證據讓他認罪，除了找到施男前往銀樓企圖熔掉黃金的影像外，他一疊放在銀樓的1百萬現鈔，也因為忘了拆掉銀行捆鈔紙而露餡，施男才伏首認罪。

警方調查，張女發現家中遭竊後報案，警方在調閱大樓監視器後發現，施男拖著行李箱出入大樓，涉有重嫌，原本還要調通聯記錄，等證據齊全後再動手抓人，孰料張女搶先在臉書爆料家中遭竊，間接打草驚蛇，警方緊急申請拘票，於1月3日晚間至前鎮區拘提施男到案，再於同月6日分別在桃竹地區逮捕另外2名共犯，其中一名就是張女的乾弟張男。

警方掌握關鍵畫面（左圖），施男前往銀樓要求將竊來的7大塊黃金熔成5大塊（右圖），並交給業者100萬現金，聲稱日後還會再購買黃金珠寶。（圖／讀者提供）

警方表示，施男到案後相當不配合，矢口否認竊取張婦財物，並驚爆自己曾在對岸當鴨王（男公關）投資比特幣和博弈事業，家中搜到的巨額現金都是自己賺來的，由於施嫌早有預謀，事先把偷來的1260萬現鈔上蓋有銀行章的綑鈔紙條撕掉，換成橡皮筋綑綁後藏放在另一個行李箱中。

張女發現家中遭竊，懷疑就是自己收容的乾兒子施男所為，但面對張女詢問，施男都已讀不回。（圖／讀者提供）

但檢警查出施男一度為了滅證，前往銀樓要求業者將手上的7塊黃金熔成5大塊，並寄交1百萬現金給銀樓，表示日後還要再購買其他金飾。當時銀樓業者還勸施男：「這些黃金都是瑞士官方認證的金條，具有保值性，熔掉太可惜。」但施男還是執意要熔，業者只好照辦。

也因為這個關鍵點，當警方追查到銀樓，起出1百萬蓋有銀行印章綑綁條的現鈔以及已經熔成5大塊的金條，並調出監視器時，發現與張女提供失竊證據相符，另外警方也在施男手機裡發現，施嫌偷盜大筆現金後，隨即拿了170萬贓款，購買比特幣的畫面，才讓施男無法狡辯。

擁有清華大學理工科系的博士生兼助教的張女乾弟弟，因不滿張女趾高氣昂的態度，動輒隨意怒罵的態度，才會與施男共同行竊。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)