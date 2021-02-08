高雄市48歲張姓醫美貴婦（張女）豪宅，去年底遭竊3千萬現金及黃金名錶，事後發現是張女的施姓乾兒子（施男）串通張女乾弟弟所為；由於張女在網路上自曝案情，讓偵辦警方差點錯失逮捕良機，據了解，檢察官當時對於張女高調態度相當不以為然，曾警告若再隨意放話，不但可能影響偵辦進度，也可能傷害到張女本身。

本刊調查，專案小組針對此重大竊案，原本還在調閱通聯紀錄，待收集證據齊全後，再收網逮人，但張女打草驚蛇的舉動，讓偵辦員警緊急向檢察官申請拘票，前往施男家中抓人，但施男相當滑頭，完全否認犯案，自稱家裡的現金全都是他在對岸當「鴨」（男公關）所賺，並不同意搜索房間，當時又逢國曆年假，警方只好請來檢察官現場坐鎮，才能執行搜索任務，查扣相關證物。

在高雄經營醫美診所，身材姣好保養得宜的張女，在一個飯局場合中，認識想要整容的施男，兩人進而同居。（圖／讀者提供）

除了施男涉案外，警方也在監視影像和通聯紀錄中發現張女的乾弟弟張男也牽扯其中，立即前往張男新竹的住處以及任教的大學助教辦公室搜索。

警方在張男的研究室中起出金條、鑽戒、現金等贓物，張男還將其餘86萬元寄放在桃園不知情的朋友處，但他否認共謀犯案，辯稱是施男寄放，檢方偵訊後諭令10萬元交保。而施母與蘇姓友人，以為施男要搬家，僅協助搬運，從頭到尾並不知情。

案發後，張女對於施男自稱「鴨王」的言論相當不滿，在臉書公布施男整形前後照片，並發文狠酸「這種長相如何當鴨？」張女並否認自己包養男人，強調「包養可以找帥一點的，為什麼要給一個『虱目魚頭』錢」？

竊案發生後，張女對於施男自稱「鴨王」的言論相當不滿，在臉書公布施男整形前後照片，並發文狠酸「這種長相如何當鴨？」並否認自己包養男人。（圖／讀者提供）

而檢方對於張女案發後不斷在媒體放話，也相當不以為然，曾警告張女如此行為不但影響偵辦進度，也有損自己形象。果然，張女隨即遭民眾爆料，2014年間，沒有醫師執照的她，私下幫客人施打玻尿酸、肉毒桿菌、微晶瓷及埋線，違法從事醫療行為，被依違反《醫師法》判刑10個月緩刑3年，並應向公庫支付12萬元以及提供40小時義務勞務，還須參加法治教育兩場。

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(中時新聞網)