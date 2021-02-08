【1】手搖飲王國 年耗免洗餐具6千公噸

手搖飲已是台灣飲料文化的一環，然而根據環保署委託台灣產業服務基金會，彙整2019年國內前10大飲料業者餐具統計，塑膠容器與免洗餐具的年使用量高達5.4億個，用量驚人。為賦予業者相應責任，環保署今年將推動相關修法，6月底前試辦交通站垃圾標示統一，提升民眾回收效率。

【2】聯亞疫苗進入二期臨床 拚7月量產

我國新冠疫苗自主研發終於又有新進展。聯亞生技昨舉行記者會宣布進入第二期臨床試驗，力拚3月底前完成3850名受試者收案，若順利可望6月向食藥署提出緊急使用授權申請，最快7月第一批2000萬劑疫苗就可上市供國人使用。

【3】外銀遭嚴懲 糧商也在劫難逃

央行打炒匯，除嚴懲外商銀行外，糧商也難逃追究。在央行將相關資料轉給財政部等單位後，國稅局官員證實，正著手就炒匯糧商進行查核。熟悉海內外會計稅務的會計師更透露，這次糧商在劫難逃，若是承認有炒匯行為，那炒匯所得若無如實報稅，將被追稅；反之，若否認有實質交易，如央行所言不符會計準則，依法公司負責人將涉及刑責。

【4】軍火商汪傳浦之子 曾情牽上將愛女

一位與軍火商汪傳浦熟識的退役校級軍官表示，汪傳浦之子曾與一位上將之女談戀愛，並論及婚嫁，有次這位上將在結束與拉法葉艦購案相關會議後，當天汪傳浦即知會議重點，也收到會議紀錄，因此，軍中會對汪通風報信的人，不是只有遭判重刑的前海軍上校郭力恆而已。

【5】苗可麗奉勸遇性騷立刻拒絕

金鐘視后苗可麗私下才華洋溢，擁有上千隻娃娃與古物收藏，7日舉辦《原來，你在等著我找到你》簽書會時，被問到演藝圈性騷擾事件，她表示自己不是當事人也沒有在場，不太願意評論此事，且每個人感受不同，如果是在作秀場合遇到類似的開玩笑，她的解讀都是在做舞台效果，也坦言這樣的問題比較不會發生在她身上，「我出道30幾年來都很愉快啊！」

(中時新聞網)