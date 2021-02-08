紐約尼克買到「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)了，他們將送出另一名控衛丹尼斯史密斯(Dennis Smith Jr.)以及1支今年的次輪選秀籤，把羅斯從底特律活塞換過來。這支籤原本屬於夏洛特黃蜂，被賣給活塞後再轉讓給尼克。這將是羅斯第3次投入尼克總教練席波迪(Tom Thibodeau)的麾下，兩人再續前緣。

這件交易案是由美媒《The Athletic》8日比官方早一步披露，尼克當日以103比109敗給邁阿密熱火，席波迪還不能談論此事，但他已經準備迎接羅斯了。得分後衛巴雷特(RJ Barrett)該場比賽的第4節被留置在板凳，全場打了19分鐘只得3分、2籃板。

巴雷特是2019年選秀探花，本季場均17.8分、44%投籃命中率。羅斯在活塞擔任替補，仍有場均14.2分、4.2助攻、43%投籃命中率。尼克這場比賽有幾位球員表現優秀，布洛克(Reggie Bullock)飆進7顆三分球，蘭道爾(Julius Randle)也有26分、12籃板，然而巴雷特上半場得分掛零，全場投6中1導致尼克後繼無力。

席波迪是羅斯在公牛時期的恩師，他於2010-11球季開始掌兵，首季繳出62勝20敗的佳績，羅斯更成為史上最年輕的年度MVP。席波迪在公牛5年都沒有缺席季後賽，他離開的隔年(2016-17球季)轉去明尼蘇達灰狼，羅斯前往尼克打了1季之後也輾轉來到灰狼。

尼克的後場人手充足，主控培頓(Elfrid Payton)、菜鳥奎克利(Immanuel Quickley)、得分後衛巴雷特、小瑞弗斯(Austin Rivers)，此時羅斯加入必然會影響他們的出賽調度。

(中時新聞網)