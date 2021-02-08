研究顯示，英國藥廠阿斯特捷利康和牛津大學研發的疫苗，對2019冠狀病毒疾病的南非變異病毒株所引發的輕度到中度感染僅有極小保護力，南非已宣布暫停這支疫苗接種計畫。

南非金山大學（University of the Witwatersrand）一項研究的初期臨床試驗資料顯示，阿斯特捷利康（AstraZeneca）/牛津（Oxford）疫苗在對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）南非變異病毒株上，功效顯著降低。

南非衛生部長姆希齊（Zweli Mkhize）今天則表示，政府將等待科學家的相關建議。

姆希齊在一場線上記者會說：「這對於預計2月展開的疫苗接種計畫代表著什麼？答案是計畫將繼續進行。」

姆希齊指出，往後的數個星期，他們預計會有嬌生集團（Johnson & Johnson）的疫苗及輝瑞大藥廠（Pfizer）的疫苗，因此醫護人員可以接種這些疫苗。

他還說：「阿斯特捷利康疫苗依然會在我們的手中…直到科學家明確指示我們需要做什麼。」

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情數據指出，目前南非當局通報的累計確診數超過147萬例，並有4萬6000多人染疫病歿，兩項數據都是非洲各國之冠。（譯者：陳彥鈞）1100208

(中央社)