新冠肺炎疫情加速全球數位轉型步調，集保結算所董事長林修銘指出，集保積極發展數位化業務、大數據應用與分析，並重視資安管理與建置，才能打造利他共好的金融生態系。因此，具有上述專業能力的資訊、資安人才，將是今年獵才的重要目標。

金管會近期陸續推動「資本市場藍圖」、「金融科技發展路徑圖」等重大政策，確立台灣資本市場未來發展架構。集保對此甚早展開布局，串接各平台業者、資通訊業者，以及金融科技業者，透過數位轉型打造建構數位化資本市場後台環境及服務。

集保「超前部署」將數位轉型、平台創新等理念融入經營核心價值，並導入敏捷式開發，業務範圍橫跨B2B、B2B2C及B2C，提供集保e存摺、股東會電子投票平台、基金資訊觀測站、公司投資人關係整合平台等服務。

林修銘認為，大數據分析暨應用、資安防禦是未來業務發展的重中之重，後台單位的最重要責任莫過於維護保管資產安全、強化投資人信任，尤其數位服務兵分多路、急速發展之際，資安是風險控管保護傘，業務數位化與資安兩者要齊頭並進，不可傾斜一方。

集保推行數位化蛻變為數據公司（Data Company），林修銘指出「人才」是決定數位轉型成功與否的關鍵，從金融業大舉爭取數位人才加入，可看得出各公司對於補強相關人才戰力有著極高的急迫性。

以去年為例，集保召募的19名菁英中，就有14名與資訊、資安相關，而今年預計召募16名新血，當中資訊類即占11名，盼對於優化台灣資本市場後台制度有志者加入，共同打造更優質的資本市場。

同時，集保積極導入敏捷式開發與機器人流程自動化（RPA），並建構Team Building協作模式，以專案為核心、跨部門組成小組執行各項業務，打破以往部門藩離，透過各部門的種子同仁培養數位轉型思維。。

集保表示，希望藉此接續擴散至一般員工、中階，乃至高階主管，透過全方位思考把數位轉型融入到無形的企業文化中，並達到互相學習、傳承經驗的效果，致力為台灣建置更完善的數位金融基礎。

(時報資訊)