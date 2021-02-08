黃捷挺過罷免，PO影片感謝「溫暖鳳山人」。

無黨籍高雄市議員黃捷遭發起罷免，有鄉親不捨落淚，表示這麼優秀的女孩為什麼會想罷免她？6日投票結果出爐，黃捷過關，她昨（7）日在民進黨立委許智傑陪同下掃街拜票，希望這段期間的紛紛擾擾可以平息，深夜也在臉書PO出面對罷免，連日來掃街拜票、與鄉親互動的影片，感謝溫暖的鳳山人，希望大家都能回歸平凡、正常的生活。

影片中，一位大媽談及黃捷被罷免一事，忍不住哽咽，「我覺得我看得很難過，這麼好、這麼優秀的女孩，為什麼鳳山人會想罷免她，我覺得大家要看清楚，這麼優秀的議員，我們鳳山的女兒，拜託鄉親父老能夠支持」。

黃捷選擇站出來與罷捷正面對決，連日來上街拜票、發春聯，與鳳山市民互動，不少民眾紛紛替她加油，也有人說「你又沒做錯什麼事還要罷免」。

黃捷與罷捷正面對決，連日站上街頭與鄉親拜票。（資料照／柯宗緯攝）

罷免案落幕，黃捷表示，這段時間的紛擾也告段落，謝謝溫暖的鳳山人，謝謝所有人，也預祝大家新年快樂，希望我們都能回歸平凡、正常的生活。

不過，開票當日，罷捷總部發言人徐尚賢深夜發聲明指出，接受開票結果，但不接受違法的行為，質疑黃捷投票當天公開暗示拉票，預告本周將會去舉發黃捷。

(中時新聞網)