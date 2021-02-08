芬蘭第一大報「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）以在台灣自由自在、不受武漢肺炎疫情拘束的一天，描繪出目前全世界少數不受疫情影響的日常生活，圖文並茂介紹台灣防疫的成效。

赫爾辛基日報以「不是到處都禁止享樂」為標題，用四大張彩色圖文專題報導，介紹台灣防疫成效。

報導指出，台灣有近2400萬人口，卻只有909起確診案例、個位數的死亡案例，餐廳、學校、工作及休閒娛樂仍然像疫情爆發前一樣正常運作，這是連在全世界疫情控制較佳的芬蘭也做不到的。

2003年中國隱匿SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情，造成SARS在台灣爆發並導致超過70人死亡，台灣習得經驗，於2019年底中國傳出不尋常的疫情時，立刻採取行動遏止疫情蔓延到台灣。台灣政府提供清楚而明確的防疫資訊，民眾遵從政府指示，包括戴口罩等政策，讓台灣的經濟及日常生活如常運作。

在全球因為疫情實施宵禁或封城將近一年的今天，「赫爾辛基日報」亞洲特派員在台北過了充滿樂趣的一天，能夠盡情享受做臉、按摩、在餐廳用餐、參觀博物館及觀賞表演等。

「赫爾辛基日報」是芬蘭第一大報，發行量約50萬份，是首都政要與各界菁英必讀的報紙，極具影響力。

去年1月，芬蘭在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）尚未肆虐歐洲時，就有中國遊客在旅遊期間確診，芬蘭因此在去年3月就緊急採取封城、停課等措施，防止疫情擴散。目前芬蘭累積有4萬7616起確診案例，684人死亡，目前有約3成的人口已注射疫苗。（編輯：周永捷）1100208

(中央社)