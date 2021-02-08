工紙大廠榮成(1909)受惠春節前工紙需求暢旺，加上工紙價格提升、利差擴大帶動，使2021年1月自結合併營收升至近29月高點、營益率回升至近10月高點，歸屬母公司稅前獲利3.02億元、稅前每股盈餘（EPS）0.24元，雙創近34月高點。

榮成公布1月自結合併營收達46.45億元，月增5.1％、年增達52.33％，除創同期新高、亦創近2018年8月以來近29月高點。營益率達9.73％，優於去年12月8.22％及同期5.41％，亦創近10月高點。

受惠營收規模回升、本業獲利跳增，榮成1月自結歸屬母公司稅前獲利達3.02億元，月增達21.14％、年增近5.83倍，稅前每股盈餘0.24元，優於去年12月0.2元及同期0.04元，雙創2018年3月以來近34月高點。

榮成在兩岸造紙廠稼動率恢復正常水準，且市場需求轉強、工紙售價提升帶動下，營運自去年下半年起逐步走出谷底。由於工紙售價漲幅高於廢紙成本漲幅，利差擴大配合春節前需求轉強帶動，使得1月營運續揚，且獲利成長動能明顯優於營收。

同時，過去受苦中國大陸「禁廢令」、取得進口廢紙量及生產成本不易與當地同業競爭的榮成，隨著進口廢紙今年起歸零、廠商競爭重回同一起跑點，榮成憑藉一條龍生產布局取得廢紙回收優勢，配合逆境中優化生產管理因應效益顯現，亦使營運繳出亮眼表現。

法人認為，首季向來為傳統淡季，且去年春節落於1月，預期榮成首季仍將出現淡季效應。不過，由於去年受新冠肺炎疫情封城管制影響，比較基期較低，今年在工紙售價及市場需求仍相對較佳，預期首季營運表現仍可望優於去年同期。

展望後市，榮成2019年起3年投資約70億元，於彰化二林廠添購年產能20萬噸的新紙機、淘汰1台舊紙機，並針對紙箱廠進行舊設備汰舊換新與自動化智慧化升級改造計畫，預期今年投資完成後，將增添台灣事業群營運成長動能。

(時報資訊)