IC載板廠景碩(3189)受惠ABF載板需求持續滿載、平均價格（ASP）轉佳，使2021年1月自結合併營收25.12億元，僅較去年12月25.22億元微減0.4％、較去年同期18.88億元成長達33.04％，創同期新高、亦創歷史第三高，淡季營運不淡。

展望本季，投顧法人認為美系客戶手機需求將續強，配合美系及台系客戶下單持續強勁，景碩ABF載板需求持續滿載。加上記憶體需求預期自3月起攀升，ABF載板新產能亦預計3月起陸續開出，看好景碩首季淡季營運有撐，營收估僅季減5％。

同時，因應未來產能擴充計畫及營運規畫，景碩公告以44.85億元買下前觸控面板廠勝華的楊梅幼獅廠，包括土地及一廠、二廠及行政大樓等建物，共取得土地約2萬7279.5坪、建物約4萬154.24坪及設備一批。

景碩因應ABF載板持續供不應求，原於去年8月中公告斥資15億元買下華映楊梅廠，逐步擴充ABF載板產能。惟因華映陷入債權爭議，使得楊梅廠交割程序時間拉長，景碩對此啟動新擴產方案因應，以順利展開擴產計畫。

投顧法人預期，景碩ABF載板新產能陸續開出，未來有望開始供應新切入的美系客戶產品。而美系客戶下半年預計推出的毫米波（mmWave）新手機，天線封裝（AiP）含系統級封裝（SiP）所需的BT載板片數增加，可望使景碩維持受惠、維持逾2成市占率。

(時報資訊)