農曆春節將至，不少民眾都趕著採買年貨，賣場也會祭出相關優惠，但美食部落客搜狐號《小乾倩倩的美食遊戲》指出，賣場中有3種東西雖然便宜，但千萬別貪小便宜搶著買，包括散裝堅果、水果拼盤等，就連賣場員工都直言「送我都不要」。

大陸知名美食部落客搜狐號《小乾倩倩的美食遊戲》日前分享，許多賣場都會因應即將到來的農曆春節，祭出相關優惠，吸引採買年貨的民眾，不過，卻有3種商品不建議購買，包括散裝堅果、水果拼盤及糕點零食，更直言連賣場員工都表示「送我都不要」。

第一種，散裝堅果。堅果屬於比較健康的零食，適量攝取有養生效果，但建議民眾千萬別買散裝的，若真的想買堅果，最好是買盒裝的，散裝的固然便宜，但長時間曝露在空氣中，會沾染上很多細菌和灰塵，久了甚至會受潮發霉，吃了不僅不利於健康，口感也不好。

第二種，水果拼盤。水果拼盤一般所選的水果，都是賣相及品質較差，不好販售的水果，因此建議勤勞點，挑選新鮮的水果回家自己切。

第三種，糕點零食。賣場為了出清庫存，會利用春節檔期祭出各種優惠，這時若要挑選，一定要看清楚商品的保存期限，否則可能買到保存期限較短，或是已經過期的商品，畢竟過年貨物量較大，員工難免有疏漏。

(中時新聞網)