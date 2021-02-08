小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(8日)財經重點。

【1】晶片一路短缺估到2023年

全球半導體供應鏈產能持續供不應求，晶圓專工大廠聯電共同總經理王石接受本報專訪時表示，半導體需求持續強勁，8吋廠及12吋廠成熟製程產能吃緊更為明顯，產能短缺幅度已超過產能增加幅度。這種供需不平衡將會導致半導體市場發生結構性轉變，需求成長幅度大於產能增加幅度的結構性問題難以解決，半導體產能供不應求恐延續到2023年。

【2】特斯拉邀台供應鏈赴美設廠

由於車用晶片全球大缺貨，意外帶出台廠在供應鏈中的重要地位，美國特斯拉更看重整車供應鏈，爭取台廠赴美設廠就近供應。經濟部高層證實，特斯拉確有邀請汽車供應鏈赴美投資，有助台美供應鏈深化，經濟部樂觀其成。在特斯拉與其他車廠訂單挹注下，業者在台投資超過1,000億元。

【3】電動巴士國產化 十年拚1,700億產值

台灣厲害的不只特斯拉供應鏈，工業局官員表示，經濟部結合交通部共同推動電動巴士普及化，規劃未來十年內，投入約900億元預算，力拚帶動1,700億元產值效益。

【4】部桃危機暫解除 可安心過年了！

可安心過年了！中央疫情指揮中心指揮官陳時中7日表示，衛福部桃園醫院內部群聚感染風險暫時解除，宣布7日零時起取消部桃員工及1月6起至部桃門急診病人的健保卡「自主健康管理」註記，強調「部桃現在是全台最安全的醫院」。陳時中並說，國產疫苗自給自足十分重要，對預採購辦法，會採鼓勵獎勵等措施，全力扶植厚植產業實力，以免操之在他人對國家不利。

【5】北京首發千萬元數位人民幣紅包

大陸數位人民幣試點加速起跑。北京市地方金融監督管理局公布，自7日凌晨起，正式開啟數位人民幣紅包試點活動，預計本次共將發放人民幣（下同）1,000萬元的紅包。這不僅是北京首度加入數位人民幣紅包試點的陣營，也是繼深圳、蘇州之後，2021年第三個展開相關活動的城市。

(中時新聞網)