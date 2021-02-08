有「香江第一美人」之稱的關之琳，58歲仍保養得宜，2015年和台灣富商陳泰銘離婚後，一直享受單身生活，近日，有網友曝光她和閨密合拍的影片，卻因為美肌開太大，導致網友乍看下險認不出，驚呼「這是關之琳？」

近日，有網友曝光一段影片，寫下：「相聚時光，快樂就這麼簡單，好姐妹一起瘋，閨密在一起的樣子」，只見兩人露出甜笑，對鏡頭搖頭晃腦相當可愛，而大家更發現，原來她的閨密就是大美人關之琳。

關之琳和閨密合照美肌開太大。(圖／翻攝自搜狐娛樂)

關之琳58歲仍保養得宜。(圖／翻攝自搜狐娛樂)

不過因為美肌開太大，導致原本就是瓜子臉的關之琳，變得有點像蛇精臉，「這是關之琳本人吧」、「李亞男、關之琳？」、「像蔡明又有點像關之琳」，但大部分粉絲還是認為就是關之琳本人，表示她還是一樣美，是濾鏡開太大，她本人要美多了。

雖然因為美顏關係，讓關之琳有些不一樣，但仍可看出58歲的她凍齡有術，狀態維持相當好，身材也沒有走鐘。關之琳2015年被問到和國巨董事長陳泰銘感情狀況時，竟自爆「我們不是分手，我們是離婚」，原來兩人早已悄悄結婚。

但港媒卻爆料，兩人只有辦過婚禮，並未正式註冊，所以她等於沒當過「台灣媳婦」，而單身許久的關之琳，感情生活仍備受矚目，日前她出席好友生日派對，身邊多了一位外型俊美的小鮮肉作伴，疑似有新戀情，但聚會發起人出面駁斥，「我朋友是有身分的人，大家不要以訛傳訛！」

(中時新聞網)