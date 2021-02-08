罷免高雄市議員黃捷最後失敗，但有媒體觀察到同意罷免票開出的票卻比預期的好，若國民黨氣勢仍不潰散，基進黨立委陳柏惟被罷成功的可能性將非常高。近來，陳柏惟似乎也感受到危機，和民進黨立院副院長蔡其昌走很近，爭取幫忙的意味濃厚。

罷免陳柏惟「刪Q總部」2月1日啟動提議書連署作業，罷免陳柏惟臉書粉專5日宣布「第一階段提議書連署已達標」，也就是說短短5天即突破2900份門檻。對此，陳柏惟表示，中共若以國民黨為手槍打罷免子彈，他會承擔。

據港媒《中評網》報導，黃捷罷免案沒通過，暫時讓民進黨稍微放心一點，但遭下一個鎖定目標的陳柏惟情況看起來不樂觀，首先，台中市第二選區向來藍大於綠，加上前立委顏寬恒父親顏清標的家族勢力堅強，及陳柏惟本身問政風格惹議，若顏家最後關頭暗助罷免案，陳柏惟真的很有可能被罷成功。

其次，評論認為，民進黨是否會像挺黃捷一樣全力幫助陳柏惟還很難說，雖然最近可看到陳柏惟和蔡其昌走得很近，爭取民進黨幫忙的意味濃厚，但陳柏惟非民進黨籍，若民進黨真的相挺，但最後罷免結果失敗，將會重挫民進黨和總統蔡英文的士氣。

時事評論員李正皓6日也指出，即使罷捷團體一路表現荒腔走板、策略荒唐，再加上國民黨中央刻意保持距離，沒有全力支援的狀況下，但同意罷免票開出的票卻比預期的好，顯然，大家都小看了藍營基層支持者的內聚力與怨氣，若這股氣不散，再加上顏家的在地動員能量，可以預期陳柏惟一定會遇到一場超級大苦仗、硬戰，稍有不慎就有翻船的可能。

(中時新聞網)