全球疫情未見稍有減褪，亞洲航空業究竟何時能見復甦蹤跡，目前也是沒一個定數，因為一人一把號，各吹各的調。不過，知道的是航空業界仍在縮衣節食，同時，飛航次數大不如前，燃油業者也蒙受其害。

英國航空數據統計業者OAG 指出，以中國大陸航空載客量為例。2020年疫情爆發時，2月下旬來到最低約470萬人次。之後，一直爬升至10月的1650萬人次左右後，當地航空業的業績好不容易回復至疫情前水平。不過好景不長， 從2020年10月初開始，載客量又大減一度超過20％。

疫情當前，中國大陸政府也呼籲民眾農曆春節期間不要外出旅行，由於這個新年假期橫跨至三月，故可推敲要到第一季底時，航空載客量才會回升。

被疫情狠狠修理過的煉油業者，2020年雖一度看過中國大陸航空業曾雨後春筍般地出現載客量反彈。不過總的來說，飛機總飛航時數減少對這些燃料供應商的傷害，遠大於其它運輸業減班程度。好佳哉的是，適逢寒冬時令能源需求強勁下，可讓這些虧損的煉油業者不無小補。

依目前新冠病毒全球肆虐程度來看，OAG預估，2021年尾要見到明顯復甦腳步可沒這麼容易。亞洲航空業者，最快可能要等到2025年才能全面恢復正常，而不是先前預估的2024年。

中國大陸交通運輸單位表示，這次農曆春節的飛機，巴士與鐵路載客量，將比2019年同期要大減至少40％。初估，至9月底長達至少七天的十一黃金周前，2021年前9月的運輸量才幾乎僅為2020年元月單月的載客量。

除中國大陸外，亞洲其它各地航運業者也正慘淡經營，但有些許復甦跡象。東南亞旅遊大國泰國與馬來西亞，根據OAG統計數字，泰國航空業者載客量於2020年12月下旬回復至正常時期的46％水位。同時，也已達疫前的13％。馬來西亞方面，2020年底回復到疫前的31％，但目前處於回落至11％。

OAG認為，疫情當前下，馬來西亞雖早在元月已宣布進入緊急狀態，政府高層還將共議是否延長實施日期。目前，對馬來西亞與泰國國際航線來說，看不見立即復甦跡象，至於兩國國內航線市場一樣堪慮。

同樣地，亞洲航空燃油業者也被牽連身受其害。彭博數據顯示，航空燃油價格，2020年底時一度漲破每桶5.52美元，不過近期又跌落至每桶3美元以下，目前反彈至4.8美元左右。全球大宗物資信息業者標普全球普氏 (S&P Global Platts)預估，2021年首季航空燃油與煤油，平均日需量僅為240萬桶，但多虧天氣很冷取暖相關燃料加持下，可稍彌補飛機燃油不足窘境。

同時，比中國大陸狀況還差，但跟泰國與大馬半斤八兩的歐洲，2月與3月航運載客量，可能將比2019年同期還要下滑至少七成二以上。聽起來很慘，不過，這已經是歐洲航安組織(Eurocontrol)所做出的樂觀預估值。

疫情方興未艾，使得亞洲各國政府紛紛築起旅遊邊境高牆。再加上中國大陸確診數尚未明顯減少下，新加坡與香港之間的旅行泡泡於2020年底被迫取消。不過，隨著疫苗接種普及化可望使航空公司的飛航班次逐步增加，亞洲商務乘客數量也可回籠。亞太航空協會(Association of Asia Pacific Airlines)表示，疫情再起已讓這個旅遊泡泡付出慘痛代價。更糟糕的是，隨之而來的旅行禁令更讓航空業雪上加霜。

(時報資訊)