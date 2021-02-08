變天了！今天東北季風增強，北台灣轉濕涼，中南部溫差大有局部霧，氣象達人彭啟明表示，今明兩天北部、東北部溫度下滑，高溫從28度降到21度，低溫15度，小年夜、除夕兩天天氣最不穩定，全台有雨還可能出現春雷，雨勢最大時間落在小年夜晚上到除夕清晨，西半部有較大雨勢，預期到除夕午後降雨逐步緩和。

彭啟明今早在臉書指出，今明(9日)兩天東北風增強，桃園以北、東北部及東半部雲量增多、偶有局部陣雨，北海岸、宜花易有局部大雨，其他地方多雲到晴；氣溫部分，北部、東北部溫度下滑，從昨天高溫26-28度降到21-22度，低溫約15-17度，中南部、花東仍有25-26度。

彭啟明說，小年夜、除夕(10、11日)是春節連假天氣最不穩定的時候，從西南邊來的暖濕不穩定大氣接近台灣，預計小年夜當天水氣增加，有鋒面或小低壓通過台灣，這已經像是春天的系統了，全台都有顯著降雨，是否會有春雷，則要看當時發展情境，可能是較微弱的悶雷。這波雨勢最大時間可能落在小年夜晚上到除夕清晨，西半部都要留意較大雨勢，預期西半部降雨到除夕午後逐步緩和，東半部則會較晚一些。

彭啟明說，這波系統通過後，初一(12日)台灣天氣又轉為偏東北風，桃園以北到宜花天氣較陰沉，迎風面偶陣雨，溫度約15-22度，中南部多雲到晴，溫度15-25度，類似天氣將持續到年假結束，大致上初四、初五(15、16日)春節連假最後兩天天氣較晴朗穩定。

彭啟明說，今年過年天氣除了小年夜到除夕全台有降雨變數外，多數時間是東北風的天氣，沒有寒流或冷氣團，是非常舒適的環境，但南北天氣有些落差，中南部早晚溫差大、天氣較穩定，空氣品質略差。

(中時新聞網)