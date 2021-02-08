台灣昨（7日）凌晨發生芮氏規模6.1地震，中央氣象局連發數十則國家級警報，讓許多民眾嚇得徹夜難眠，對此近年將演藝事業移往大陸的劉樂妍，則發文寫道：「這世界上唯一對自己好，永遠不放棄的，只剩祖國媽媽」，再次引起網友議論。

氣象局表示今年規模5以上地震已經發生5次，相較往年次數相較頻繁許多，但隱沒帶型地震如果規模大但深度很深，基本上可以不用過於緊張，對此，劉樂妍再次於發文評論，直言台灣這樣子的小島發生天災人禍，總有政府救不了的時候，指出就算日本救援隊來幫忙，也只有20幾個人，根本起不了任何作用，話鋒一轉，強調大陸絕對會把台灣民眾性命放優先，第一時間派軍隊救援，更強調：「被這樣子龐大的軍隊保護著，那是多麼幸福的一件事情」。

劉樂妍微博全文。(圖/劉樂妍微博)

劉樂妍信誓旦旦表示：「等台灣人民看清楚，這世界上唯一對自己好，永遠不放棄的，只剩祖國媽媽，也是唯一對台灣人好的」，更不忘撂下狠話：「台灣政府如果阻攔，就是不把台灣人性命放在眼裡，是多麼可恨」，甚至不忘再次喊話：「台灣人就應該要看清楚」。

去年底，台灣發生芮氏規模6.7強震，嚇壞不少人，劉樂妍當時轉貼相關新聞，並寫下：「台灣別怕，祖國媽媽在這兒呢」，當時引起許多大陸網友附和：「台當局能救嗎？這是個問題」、「解放軍順勢上島援助下」。

(中時新聞網)