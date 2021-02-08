高雄一位人妻在臉書分享6日遇上的經歷，當時她將車停靠在路邊，準備自後座抱下小孩，卻突然瞥見一旁草叢中出現一雙人腿，甚至傳出一句話，說著「我等一下要坐你們的車」，簡直快把她嚇壞了。報警處理後，才發現對方是一位家住在新北市且患有老年癡呆症的失蹤人口。

一位人妻7日在臉書社團《爆廢公社二館》發文，她透露6日晚間老公將車停放在高雄市的路邊，當時她下車將後座的小孩抱下車，但卻發現路邊的草叢中有一雙人腿，險險沒把她嚇壞，仔細一看才發現是一位老伯倒在地板上，甚至還向他們說，「等一下我要坐你們的車」，原PO與老公實在覺得不對勁，便趕緊報警。

警察到場處理後，才發現這位老伯原居住於新北市，早已因行蹤不明被列為失蹤人口多時，也因罹患了老年癡呆症而難以返回原住處，原PO善意的多管閒事，意外的在農曆年前幫助老伯與家人團圓，讓她相當激動難耐，直說「真的覺得雞婆，有時候也是好事」，也藉此機會為小孩上了一堂課。

文章曝光網路後，吸引超過2萬位網友留下表情貼，不少網友紛紛留言大讚，「還好有妳」、「感謝妳的善心」、「還好遇見了你們」、「寶島處處有溫暖」、「一個舉動讓阿伯可以回家過年，好人一生平安」、「真善美」、「他是怎麼...到高雄的能替他找到回家的路真是太好了」。

(中時新聞網)