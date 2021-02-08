全球晶片大缺貨造成的衝擊已經從車用半導體擴散到其他市場，晶片公司在去年底旺季的業績表現雖然亮眼，但由於受到半導體缺貨的影響不一，近來個股表現分歧，無線通訊晶片大廠高通（Qualcomm）、射頻晶片大廠科沃因警告半導體供應短缺將削弱營運表現，近日股價表現低迷。由於整體晶片供不應求的情況短期難以化解，汽車製造商與消費電子廠仍將面臨斷貨危機，被點名成為這次全球晶片荒的最大輸家，而台積電則是公認最大的受益者。

高通示警 股價慘跌

受惠於5G智慧手機加速普及，高通上季營收與獲利大幅成長，本季展望亦優於華爾街預期，但公司高層警告半導體大缺貨將阻礙營收增長，上周三高通在盤後發布財報後股價重挫逾7%，周四股價再重挫8.8％，上周五續跌1.44%，收在145.84美元。

高通第一財季（截至去年12月27日）營收較前一年同期大幅增長63%，為82.4億美元，略低於市場預期的82.7億美元。經調整後每股盈餘暴增119%，達到2.17美元，略優於預期的2.10美元。此外，高通預期第二財季營收中值為76億美元，經調整後每股盈餘為1.65美元，超出市場預估的營收71億美元與每股盈餘1.57美元。

儘管其產品需求暢旺，但這個全球最大IC設計公司在發布財報後表示，代工廠產能吃緊，使公司營收增長受到阻礙，並警告到到2021年上半年仍難擺脫晶片供應吃緊的問題。

花旗分析師Christopher Danely將高通的股票評級從「買進」調降為「中立」，並將其目標價從194美元調降至165美元。他在投資報告中表示，5G概念巨大的上檔空間可能已經消失。不過，Rosenblatt Securities半導體股票分析師Kevin Cassidy對高通股價表現仍具信心，除了重申對高通的「買進」評級，並將其目標價從175美元提高至180美元。

該分析師表示，產能吃緊料將導致高通2021曆年上半年營收增長受限，但在新一代5G旗艦智慧手機推出，以及使用高通晶片的智慧手機將吸收華為市占的前景下，高通高層看好2021年下半年營收成長將轉強。

科沃（Qorvo）、麥凌威（MaxLinear），以及在那斯達克掛牌的台灣慧榮科技（Silicon Motion） 也都在上周三盤後公布財報。受惠於5G無線與Wi-Fi 6晶片業務強勁增長，全球射頻晶片大廠科沃2021財年第三季（截至1月2日）營收年增27%，為11億美元，優於市場預期的10.7億美元。經調整後每股盈餘為3.08美元，優於市場預估的2.68美元。科沃預期本季營收年增32%，為10.4億美元，調整後每股盈餘年增54%，為2.42美元，優於市場預估的營收9.44億美元與每股盈餘2.01美元。

惟蘋果供應商科沃亦提及晶片供應吃緊恐令營收增長受限，上周三盤後股價重挫逾7%，周四跌4.7%、周五續跌0.33%，收在167.14美元。

射頻與混合信號IC供應商麥凌威周四股價大漲6.5%，惟周五收跌2.35%。麥凌威上季營收較前一年同期大增178%，為1.947億美元；調整後每股盈餘年增144%，為39美分，均優於市場預期。該公司的本季營收展望亦超出市場預期。

(時報資訊)