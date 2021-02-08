NAND快閃記憶體控制晶片公司慧榮科技周四開盤飆漲11.5%，終場收漲7%，周五再度大漲6.24%，收在59.6美元。該公司去年第四季營收為1.439億美元，調整後每股盈餘為86美分，優於市場預估的營收1.352億美元與每股盈餘69美分。此外，該公司預期本季營收年增19%，今年全年營收可望成長25%。

汽車、消費電子產業最受煎熬 台積電成最大贏家

隨著時間邁入2021年，晶片缺貨問題益發惡化，已從重災區車用晶片漫延到其他半導體領域，許多公司已示警營運恐受波及，如今大到汽車、小到遊戲主機都可能陷入產量危機。

美國FPGA（場域可編程閘陣列）晶片大廠賽靈思（Xilinx）執行長彭文迪（Victor Peng）上周在接受媒體訪問時即提出警告，他表示，車用晶片缺貨問題已不侷限於上遊晶圓代工廠，目前晶片封裝基板與其他分離式元件也陷入供應緊縮。恩智浦 (NXP) 、英飛凌 (Infineon) 、瑞薩等車用晶片大廠警告半導體短缺問題已經擴散到其他市場。手機晶片大廠高通上周警告晶片供應吃緊將使營收受到衝擊，其大客戶蘋果也警告部分零組件缺貨阻礙 了iPhone 12高階機型的銷售。

車用晶片荒已經危及汽車製造大國擺脫新冠肺炎疫情的復甦力道，美國、日本、德國政府不得不向台灣求援，彭博更以專題報導點出全球對台灣的依賴程度已達危險等級。

在德國經濟暨能源部長阿特麥爾（Peter Altmaier）致函台灣政府，並直接指名請台積電應援之後，台積電回應緩解車用晶片供應短缺是公司的當務之急，並承諾將與客戶確認需求，加速生產相關車用晶片。惟包括台積電在內，許多代工廠產能都已滿載，而晶片廠提高產量無法一蹴可幾，需要投注龐大資金與不短的時間，因此各路瘋搶晶片、晶片短缺恐造成產出斷貨的戲碼短期應仍無解。在這種情況下，汽車製造業與消費電子產業仍將是最受煎熬的族群。

晶片缺貨問題已迫使福斯、福特、豐田、日產、本田、馬自達、速霸陸等汽車製造商相繼宣布減產，通用上周亦宣布其北美3座工廠與南韓廠將減產，可能影響Chevrolet Malibu轎車、Cadillac XT4休旅車、Chevy Equinox與Chevy Trax、GMC Terrain休旅車與Buick Encore小型跨界車等車款。

福斯汽車更呼籲歐洲政府挹注資金培植在地的晶片製造業。而中國大部分車用晶片均仰賴進口，該國電動車製造商也遭點名將面臨生產瓶頸。比亞迪等公司擁有完整供應鏈，但蔚來汽車、小鵬汽車與理想汽車會如何因應持續成長的客戶需求，目前尚不得而知。

汽車產業研調機構AutoForecast Solutions預估通用汽車本周將減產近1萬輛車，並預估到今年底全球汽車產業的整體減產數量恐將達到96.4萬輛。IHS Markit預估今年首季汽車產量將較原訂目標減少67.2萬輛，而晶片缺貨問題將延續到下半年。

消費類電子產品製造商也深受晶片缺貨之苦。微軟此前警告Xbox Series S與Xbox Series X的供應短缺將持續到6月。索尼上周發布財報後坦言受半導體缺貨影響，公司難以提高PlayStation 5遊戲機產量，今年恐無法滿足市場需求。超微則表示，到今年秋季前，遊戲機製造商都難以滿足市場需求。

IC設計公司奇景光電（Himax Technologies）則點名筆記本型電腦、平板電腦、電視機、顯示器、手機與數位相機都可能面臨晶片短缺帶來的挑戰。

在這一波晶片大缺貨下，全球最大晶圓代工廠台積電無疑是最大贏家。台積電2020年營收達台幣1339兆元，稅後淨利逾台幣5178億元，雙雙創下歷史新高。此外，台積電預估2020到2025年以美元計營收年複合成長率將達到10%～15%。分析師看好台積電今年盈餘可望成長逾 18%，而隨著電動車、5G手機等電子裝置持續熱銷，台積電料將成為2021年晶片供應吃緊的最大受益者。

在家上班上課與宅娛樂需求帶動電腦與遊戲機需求激增，在新冠肺炎疫情肆虐全球之際，半導體產業卻在2020年迎來大豐收。半導體產業協會（Semiconductor Industry Association,SIA）此前公布2020年全球整體半導體銷售額成長6.5%，第四季表現尤為亮眼，銷售額年增8.3%、季增3.5%。分析師看好需求熱度仍將居高不下，2021年半導體市場仍可望蓬勃發展。

(時報資訊)