貿聯-KY(3665)1月合併營業收入為21.14億元，年成長35.36%；Tesla等車用客戶銷售穩定成長，且家電、半導體設備需求穩定，貿聯-KY預估，今年第1季營運可望較去年同期兩位數成長。

電器用線束出貨因需求激增及農曆年前提前拉貨動能強勁，且工業用線束因半導體設備出貨強勁，加上醫療用線束出貨上揚及車用線束出貨平穩，貿聯-KY自結1月合併營收21.14億元(約7444萬6000美元)，年成長35.36%(美元計算年成長42.96%)。

貿聯-KY表示，雖然擴充基座受IC元件短缺衝擊，上半年出貨將受影響，且數據中心線束1月因庫存調整拉貨暫時減少，惟今年展望仍佳，受惠於Tesla等車用客戶銷售穩定成長，且家電、半導體設備需求穩定，預估今年第1季營運可望較去年同期兩位數成長。

隨著車用產品主力客戶Tesla全球銷售攀高，以及其他車用客戶可望陸續進入量產，貿聯-KY預估，今年車用產品佔比可望達25%到30%。

(時報資訊)