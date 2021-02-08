洛杉磯湖人前役跟東區爐主底特律活塞大戰百回合，打到二度延長賽才分出高下，藉著「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)連續兩顆關鍵三分球險勝。詹姆斯進球之後還走到場邊向隊友擺擺手，像是在說終於可以回家了。賽後詹姆斯自嘲：「我(那一球)是準備好要結束比賽了，我已經36歲，在職業生涯的這個階段，我的心臟承受不起兩度延長賽了。」

LEBRON. JAMES.



Lakers win a double OT thriller over the Pistons, 135-129 🔥



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詹姆斯全場33分(延長賽8分)、11助攻、5籃板，然而活塞下半場十分頑強，在終場前追回比分逼進延長賽。湖人差點在延長賽翻船，靠著安東尼戴維斯(Anthony Davis)灌籃追平殺入二度延長。最後剩下34.3秒飆進三分外線，擴大湖人領先到7分之後，詹姆斯擺擺手其實是在跟隊友說：「我真的好累啊。」

為了養生，詹姆斯暫時得放棄口腹之慾，安東尼戴維斯認為詹姆斯吃點雞翅應該沒關係，但詹姆斯強調：「只能吃烤雞翅。」他已經不敢吃油炸的雞翅了。NBA球員同時正在期待美國NFL一年一度的超級盃，坦帕灣海盜四分衛湯姆布雷迪(Tom Brady)現年43歲依然勇健，自嘲可以打到50歲。

布雷迪獲得很多職業球員欽佩，包括網球天后小威廉絲(Serena Williams)都公開讚嘆布雷迪的養生本領。布雷迪近年大幅減少攝取動物製品，9成飲食改吃植物類食品，一度被外界誤會是素食者。籃球員要打超過40歲的難度更大，詹姆斯明年可能連烤雞翅都沒得吃了。

(中時新聞網)