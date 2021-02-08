美國總統拜登(Joe Biden)規模1.9兆美元新紓困方案驚險在國會過關，財政部長葉倫(Janet Yellen)周日(7日)再次指出其重要性，她稱要有足夠強力刺激措施，經濟才能在2022年完全復甦並充分就業，若是沒有，勞動市場恐要等到2025年才能恢復疫情前水準。

美國勞工局在上周五(5日)發表報告，指出因為疫情，有近4成美國勞工已經失業半年，和去年同期相比就業人數減少近900萬。葉倫引用國會預算辦公室的分析，稱如果沒有聯邦政府額外刺激，失業率很難由目前的6.3%繼續下壓，要回到4%以下得等2025年。

葉倫說：「我們需要一個大的一籃子方案，也須要迅速完成工作。總統的1.9兆美元刺激計畫並不只是創造就業機會或幫助勞工，也為了刺激企業聘用需求。有些警告通貨膨脹的聲音，這確實是必須考慮的風險，但我花很多年研究通膨，我可以告訴你們，我們有應對這種風險的工具。」

她還表示，低收入者、少數族裔、女性勞動者受疫情傷害最深，現在再不出手，這些人可能會受到長期經濟停滯的永久性傷害，「我們正在一個很深的洞裡，要把就業市場從洞裡挖出來，會是很長一段路。」

上周五美國參議院靠平時並無投票權的副總統兼議長賀錦麗(Kamala Harris)投下關鍵票，才以51比50驚險讓紓困案過關，拜登的1.9兆美元方案大約是共和黨人6180億美元方案的3倍規模，其中將最低時薪由現行7.25美元提高到15美元最為共和黨人詬病，他們批評拜登大膽作為只會增加預算赤字，應該要針對特定有需要特定族群對症下藥，而非全面大撒幣。

據外媒報導，拜登的方案中有1600億美元用來加速全國疫苗分發，將最低工資翻倍的補助金約500億美元，此外還有用來振興美國經濟、每人發放1400美元現金支票等救助措施。

1.9兆美元紓困案在參議院驚險過關後，由於有修改，又退回眾議院表決，以219比209過關，民主黨籍議長裴洛西(Nancy Pelosi)表示會盡快起草法案，補足細節，希望2周內交付參議院，力爭在3月失業保險到期前都能夠立法完成。但也有民主黨人憂心，目前挾完全執政優勢而毫無任何協商空間，會讓民主、共和兩黨分歧與對立更加惡化。

(中時新聞網)