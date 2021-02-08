女星賈靜雯日前在Facebook發文透露，日前女兒咘咘學校例行檢查，才發現咘咘兩眼視差高達600度，有先天弱視的問題，非常自責沒有提早注意到。醫師提醒，幼兒視力問題，最好在7歲前治療，超過10歲就很難救回視力。

●幼兒不等視小心弱視

「不等視是幼兒單眼弱視的主要原因之一，」大學眼科主治醫師、國泰醫院眼科顧問王藹侯表示。

每個嬰兒剛出生時，眼睛都是遠視，在發育的過程中，因眼球變長，視力會從遠視慢慢往近視跑，三歲視力大約0.6，到國小一年級大約是1.0。一旦出現兩隻眼睛發育速度不同時，小朋友就可能出現一隻眼睛已經是正常遠視100度、另一隻仍是遠視400度。這時因為一隻眼睛看得很清楚，400度遠視眼睛看不清楚，視力發育受到阻礙，變成了「懶惰眼（lazy eye）」，也就是弱視。

若與雙眼弱視比較，「單眼弱視很難治療，」王藹侯說，原因在於治療弱視的黃金期在7歲前，超過10歲就很難救回視力，愈早治療，療效愈好。

但是單眼弱視的孩子多半很晚才被發現，因為這些孩子能用視力良好的另一隻眼睛看，所以外觀、行為與一般孩童沒有任何不同，家長很難發現異常。「甚至有眼科醫師自己的孩子錯過早期發現的契機，」王藹侯提醒。

要提早警覺孩子出現單眼弱視，王藹侯建議，從孩子出生後就要開始觀察孩子眼睛與視力，一歲左右要定期給兒童眼科醫師檢查。兩歲前的孩童或許還沒有能力測量視力，但用網膜鏡就可量出度數，預先知道是否有不等視或單眼弱視的情況，再考慮是否先做遮眼治療。

一旦確診單眼弱視，就要戴眼鏡並進行遮眼治療。扣除掉睡眠時間，一天用眼時間約14小時，視力好的眼睛需遮住7小時，依照嚴重程度調整時間長短，儘量使用弱視的眼睛，一般在半年內視力會慢慢恢復；但視力好的眼睛也不能遮得太久，否則缺少刺激也可能變成弱視。

另一種情況是，孩子近視開始出現度數差距，可就醫請眼科醫生開散瞳藥，避免度數差距太大。

●兩眼度數差距大，眼鏡成像一大一小

除了孩童外，家長也要小心還在發育中的青少年到25歲前，近視仍有可能增加，若一邊度數慢慢飆升，一邊卻不動如山，就會形成不等視。

大多數人眼睛度數差距到300～400度就會停下來，但以這樣的度數差距來配眼鏡，一邊厚、一邊薄，容易形成「不等像」，也就是兩邊眼鏡成像大小不同，就有可能會讓大腦融像困難，造成頭暈、不適。

不過，許多人因從小就有不等視，配鏡時，因為年輕大腦適應能力較好，習慣後身體不會出現不適。

(中時新聞網)