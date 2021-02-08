國民黨發起「割萊委」行動，民進黨台北市立委吳思瑤罷免第一階段提議連署已達標，通過3000份門檻，罷瑤團體規劃再多收集一些連署書後，再送至中選會。針對國民黨指稱民進黨讓萊豬進校園，吳思瑤認為是刻意扭曲操弄校園食安的議題，製造社會恐慌，用假消息搞罷免。

吳思瑤昨（7）日在臉書先是恭喜高雄市議員黃捷挺過罷免風暴，也恭喜鳳山市民為高雄留下一位好議員。她表示，選舉罷免是憲法賦予人民至高無上的權利，卻被部分政治人物及政黨誤用、濫用。

對於罷捷結果，吳思瑤指出，人民已展現高度的智慧和集體的意志，不把它定調為是藍綠的輸贏，而南台灣的公民朋友實踐了民主的真諦，相信北台灣的北投天母，也能夠堅定對抗政治爆衝，抵禦霸免亂流。

台灣清新3.1連線要響應罷免吳思瑤、陳柏惟。（資料照／摘自羅智強臉書）

吳思瑤表示，這段時間最讓她掛心的，是發動罷免的人士刻意扭曲操弄校園食安的議題，製造社會恐慌，以假消息來搞罷免已經為民主所不容，大量釋放錯誤的政策訊息來擴大社會的疑慮，尤其是誤導欺騙最良善的家長及孩子，更是社會難容，應當強烈譴責。

國民黨議員汪志冰說「民進黨讓萊豬進校園，強迫孩子吃瘦肉精！」陳重文稱「如果不想要孩子在學校裡吃毒，就來連署支持罷免案！」對此，吳思瑤直指是天大的謊言，更是惡質的謠言。

吳思瑤細數從中央到地方，針對食安、控管校園飲食的各項措施，如「校園零萊豬」「營養午餐100%國產」政策等，並強調自己是第一位提出《校園飲食法》的立委，質疑「釋放『萊豬進校園』的國民黨市議員們，是不願意認真問政監督？還是刻意扭曲事實？操作高明的政治騙術？」

面對國民黨各種作為，吳思瑤呼籲民眾，當被邀請進行公投或罷免的連署時，一定要嚴謹辨認訊息的真偽，避免被誤導而遭利用，「謠言止於智者，罷免也該止於智者」「反對復仇式罷免，拒絕假消息騙術」。

(中時新聞網)