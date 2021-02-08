屏東地檢署去年8月破獲國內緝毒史上最大的第一、二級毒品走私案，逮捕台灣神祕毒梟黃大彰到案。黃大彰住中古公寓、開國產小車，看起來就是一般中年大叔，連妻小都不知道，他是直通金三角的大毒梟，宛如電影「門徒」真實版。屏東地院依照運輸一級毒品罪判黃大彰及船老大黃勝雄各20年徒刑，其餘共犯8到18年徒刑不等。

黃大彰與滇緬叛軍熟識，還和叛軍首領一起搭直升機巡視金三角，他掌握兩地毒品買賣，連日前落網的台灣三大毒梟之一的林孝道都由他牽線買毒，猶如電影「門徒」真實版。

檢警蒐證時間超過8個月，去年4月11日自恆春後壁湖漁港出海，在距離台灣140浬處的菲律賓外海，登檢查扣琉球籍漁船「滿聖財86號」，將船押返東港漁港，在漁船後方暗艙起獲純度極高的雙獅地球牌海洛因磚1020塊、毛重395公斤，及重達645公斤的600包安非他命，估計市價超過百億元。

除逮獲船長黃勝雄及3名船員，檢警更向上溯源找到船主陳文章夫妻、媒介的造船師傅陳先境，檢警從他口中掌握背後毒梟黃大彰，一舉瓦解整個集團。

辦案人員透露，這起運毒案光運費就超過1億多元，前金已給850萬，利益相當驚人，但漁船遭扣押後，黃大彰心生警覺，帶著行李計畫偷渡，幸好警方6月8日在恆春將他緝捕到案，全案犯嫌訊後均坦承犯行，並遭法院裁准收押禁見。

屏東地方法院3日審結，依運輸第一級毒品罪判黃大彰20年徒刑，併科罰金150萬元。

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(中時新聞網)