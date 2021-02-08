【愛傳媒黃珊珊專欄】2月7日的記者會很特別，地點和人員都是台北市政府這次在防疫過程中，要特別感謝的兩個重要角色。

還記得去年年初，那時候還沒有防疫旅館，許多人回國卻找不到落腳處，常常半夜被趕出來，不知道該怎麼辦，那時候台北市政府開始協調民間業者幫忙，後來也才有了防疫旅館的誕生。

不過，柯市長還是認為，是政府應該要有自己可以調配的防疫空間，經過許多的溝通協調，救國團葛永光主任也非常阿莎力的幫忙，於是，我將這裡取名為「安心檢疫所」，後來隨著人數的增加，也多了另一棟「關懷檢疫所」。

不過，最重要的是，7日要特別感謝這一群白衣天使們，在防疫初期，有非常多退休的醫護人員和市府聯絡，由他們成立關懷大隊，協助防疫旅館的檢查、檢疫所的照護工作，民眾透過電話語音詢問疫情問題時，也由他們來回答。謝謝你們的努力，守護台北市的安全。

謝謝你們，那份救人的使命感和堅持，一直存在。

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)