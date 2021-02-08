資深媒體人趙少康5日受訪時表示，他認為目前的《公職人員選舉罷免法》制度並不合理，呼籲在這波罷免之後「是不是可以停了」，應先讓制度進行修正，再續行罷免。對此，宅神朱學恒批評，哪有在野黨跟著附和執政黨說不要罷免的，這有病嗎？到底是哪來的臥底！

朱學恒7日在臉書發文表示，一個月之前就講過，鳳山罷免很難，但大家犧牲的要有價值，要讓這場罷免像是黃花崗之役一樣，碧血橫飛浩氣四射，全國久蟄之人心乃大興奮！結果現在的國民黨竟跟著講說罷免夠了不要再來，民眾黨竟然也同樣表示罷免夠了不要再來亂，哪有在野黨跟執政黨站在一起說不要罷免的，是不是哪裡有錯？

對於國民黨台北市議員羅智強在前線被人罵三姓家奴拚罷免，結果後方有個人說不用了，以後不用罷免一事，朱學恒怒轟，這哪來的臥底？要不要乾脆十二道金牌召回羅智強，跪著去跟民進黨道歉？民進黨如果像國民黨這麼不爭氣，上次阿扁敗選後就逃到太平洋，哪有現在的執政？連學民進黨都學不像，是童子軍嗎？如果要當童子軍就去烤肉啊，不要假裝是在野黨。

朱學恒強調，罷免制度本來就是對執政黨不利，因為必須背負執政的包袱，所以怎麼樣都要維護執政政策，一定比較吃虧左右為難，所以在野黨發動罷免絕對會讓執政黨的民代寢食難安，結果竟然有在野黨跟著執政黨應和說不要再罷免，這些在野黨到底是泥巴做的還是塑膠做的，在野黨有病嗎？

大批網友也PO文底下留言表示，「那個趙先生說的啊，他是什麼東西說要回來，還沒進國民黨就指指點點」、「別提趙先生，快吐血了」、「在野真的應該去上上鬥爭課，軟的要死怎麼跟流氓打架」、「說得好」！

對於遭外界質疑反對罷免吳思瑤及陳柏惟，趙少康今（8日）澄清表示，他強調的是罷免門檻不應該太低，他當初說「這一波罷免以後」，兩黨都可以檢討一下，所講的是指連署完畢以後，並不是說連署到一半就不要連署了，而是說把這波在檯面上的問題都解決以後，絕對沒有提過不要罷免陳柏惟、吳思瑤。

(中時新聞網)