雞排妹（鄭家純）性騷風波再擴大！主持人曾國城被點名在節目《全民星攻略》刻意擁抱，導致壓到雞排妹胸部引起女方不悅，事後男方道歉，雞排妹收下歉意不再追究。而同場錄影的吳怡霈也透露曾國城習慣熱情的握手、擁抱打招呼，還原當時上半身接觸2秒的真實感受。未料，女導演馮云昨（7日）又踢爆曾國城曾用腳磨蹭她，讓她感覺到被性騷擾。

雞排妹公開指控曾國城就是「壓胸主持人」，事發當天同場錄影的還有女星吳怡霈，她在臉書PO文描述狀況，「在進了棚standby開錄前，城哥一向會跟每個來賓熱情打招呼，禮貌性的握手擁抱、哈啦個幾句。」至於曾國城有沒有撞胸？吳怡霈表示：「我當天被擁抱時感受不太大，可能那短短2秒，端就我的解讀，發乎情止乎禮，點到為止。」話鋒一轉，她開起玩笑：「但，他肚子有撞到我們是真的。」最後，吳怡霈強調「同一種動作，每個人感受解讀都不同，端看你用什麼角度看世界。」

雞排妹回憶去年參加《全民星攻略》節目，錄影結束曾國城跟每個來賓握手、擁抱，輪到自己時男方大力撞上來，雞排妹感受到胸部被擠壓，指控他刻意撞胸，曾國城聽聞爆料，趕緊回應「很抱歉，我的肚子可能比她胸部大」表示對每個人都是一樣的相處方式，如果雞排妹不舒服可以當面說，雞排妹事後則回「城哥的道歉我收到了」，期盼翁立友能跟前輩學習。

本來以為告一個段落，想不到曾國城又被廣告女導演馮云揭發多年前的騷擾行徑，她透露年輕時當過妝髮師，不記得當時自己是否喜歡穿低胸緊身服工作，某次幫曾國城化妝時，「他會用腿很紮實（或者說很故意的）亂滑亂磨蹭著我的腿（當時手有沒有故意的碰到胸部我模糊了 應該有吧），不過當下感覺到現在都還很清楚：『ㄟ⋯⋯這人怎麼那麼奇怪？』」回過神後內心出現一陣噁心，接下來的錄影都帶著厭惡和恐懼的心情，後來就回絕該節目的工作邀約，至於為什麼沒有馬上說，馮云表示當時心想時間久了就會忘記這事，畢竟當時覺得賺錢生活比較重要。

不過事隔快20年還是沒完全淡忘，馮云只要在路上看到曾國城的人形立牌或電視劇客串演出，不舒服的感受都會翻滾到喉嚨，看到雞排妹勇敢揭發被性騷擾，決定將此事公開，希望嘔心恐懼感可以從身心離去。

(中時新聞網)