受惠疫情帶動的「LFH」Chromebook的強力需求，群光（2385）1月份自結合併營收創下同期歷史新高，達到92.11億元，月增10%，年增大幅成長48%。法人預期群光今年第一季營收將可年增近3成，而全年營收將有兩大成長動能，站上千億門檻。群光配息穩健，自2009年以來配息都在4元之上（除2018年之外），2019年的配息更達5.9元。

群光2020全年營收攀登歷史新高點，達到951億元。去年前3季群光EPS已達到6.02元，預料今年仍是高配息的一年。

由於教育筆電需求持續熱轉，春節期間群光各個生產線莫不卯足全力備料留人，以滿足客戶需求，而因今年許多關鍵半導體產品均處於嚴重缺料狀態，大型規模廠商較有能力爭取到充足料源，預期客戶將繼續尋求大型規模廠商支援供貨，未來大者恆大態勢將持續增長，因此群光在NB相關產品，鍵盤、影像模組以及電源供應器的市佔率，應可繼續突破去年紀錄，保持全球領先。

群光過去五年的股利配發率都在七成以上，配息政策一向穩定，平均殖利率將近6%。群光去年前三季EPS已達6.02元，法人預估2020年本業獲利能力可望大幅成長，以目前的股價來看，殖利率預期將超越過去5年平均值。

(時報資訊)