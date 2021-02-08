農曆新年將屆，台中市警犬隊備「寵物專屬年菜」，犒賞警察好幫手「毛警官」們；除了豐盛的圍爐年菜外，還有「寵物紅包」，歡喜過新年；並巧思拍攝「是誰偷了紅包」的逗趣影片，敘述有竊賊侵入，大膽偷走紅包，遭機伶的勇犬們壓制，「以片賀歲」迎新年。

警犬隊隊長江明慧表示，藉由「毛警官」們尋找紅包的過程，讓民眾看到過程中，可愛的緝毒犬Choco、靚萌的偵爆犬Audi及帥氣兇猛的防衛犬Ninja合作無間，即時將竊賊逮捕歸案，取回紅包開心過新年；透過詼諧影片的呈現，要讓觀眾沉浸在過年歡笑聲中，並看見警犬訓練的成果。

江明慧說，警犬出勤時需高度配合領犬員指令，故領犬員平日常以寓教於樂的方式達成訓練目的，透過許多遊戲及情境編排，讓犬隻享受工作的樂趣並得到成就，從中培養犬隻與領犬員的感情與默契。

台中市政府警察局警犬隊成軍迄今已2年多，共8隻警犬，「帥萌偵爆犬」Audi支援許多大型活動場檢及反恐維安勤務；「好鼻獅」緝毒犬Choco擁有超強的嗅聞能力，已協助破獲數件毒品包裹案，即時攔截不法；「大學長」擔任偵爆及防衛工作的比利時狼犬Ninja，除協助攻堅並破獲數件槍砲案外，帥氣外表擁有不少「忍者粉」。

(中時 )