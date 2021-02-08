搶IP授權經濟商機，天成飯店集團攜手國民經典零食「乖乖」跨品牌聯名合作推出全台第一包飯店獨家口味及包裝的「魔法比比瑞穗柚香乖乖」，採用花蓮瑞穗的文旦柚為基底融合蜂蜜創造「接地氣」風味，外包裝則結合天成飯店集團品牌代言人IP「乳比」、「柚比」以及乖乖IP，攜手悠遊於南歐城堡溫泉度假村之中，十分童趣。

即日起入住瑞穗天合國際觀光酒店，客房內即贈送限定版「魔法比比瑞穗柚香乖乖」，同步也上架天成文旅實體通路與網銷宅配，每包售價50元，不僅讓遊客能夠將旅行回憶帶著走，更串接台灣老中青三代人的零食童趣。另外，天成文旅線上購物車亦有販售，一箱12包600元，不分售，運費另計。

天成飯店集團自2016年創立了「天成文旅」品牌，致力發展旅館主題體驗與旅人生活提案，飯店客房內體驗到的如羽絨被、床寢用品、沐浴備品、抱枕、馬克杯等等都可於線上購物車一鍵購入宅配回家。天成設計中心（CDC, Cosmos Design Center）也針對旗下飯店量身打造專屬IP角色代言人，同步開發設計感與實用性兼具的生活好物，包括一系列契合「旅行」主題的IP角色周邊商品，例如行李吊牌、行李束帶、泡澡包等等。

適逢集團的旗艦品牌瑞穗天合國際觀光酒店於2019年開幕後，南歐城堡造型與溫泉黃金湯、多元的親子設施，成為國內旅行東台灣的住宿首選酒店。考量親子客群中，零食類伴手禮不僅價格好入手，更可在零食分享的過程，一起回憶起旅行的歡樂時光，因此開啟與乖乖異業結盟跨品牌合作。

規畫之初就以位於花東縱谷的瑞穗物產為發想，加上酒店代言人IP「柚比」本身就是呼應瑞穗著名農產品柚子，水果香氣也適合做成零食。經過多次在地農特產探尋與收斂後，鎖定了文旦柚作為開發主軸。瑞穗出產的文旦柚以汁多味美、果肉香甜細嫩名聞遐邇，「魔法比比瑞穗柚香乖乖」取瑞穗柚子果肉做成果醬，加入蜂蜜後拌入經典的乖乖玉米脆條，淡雅果香、甘甜微酸的特有風味讓人難忘。

「魔法比比瑞穗柚香乖乖」從概念發想、挑選原物料、口味試吃調整、外包裝設計調整定稿，至研發完成費時了一年半。文旦柚由果農採收後，費時費工地去除果皮，取出果肉後製成柚子果醬，本批次共使用920公斤的果肉才製成460公斤柚子果醬，而為了讓柚子風味能更加濃郁，也歷經多次的試作調整，最後加入蜂蜜，成為奶素食者也能盡情享用的限定版「魔法比比瑞穗柚香乖乖」，期待能為柚農開創不同的銷售渠道，並將瑞穗美味多汁的文旦柚推廣出去。未來在規畫跨品牌合作時，也會持續扣合地方創生的理念，達到與在地共榮的目標。

「乖乖」因其名稱諧音，是台灣習俗中保平安、祈求順利的象徵，甚至連資訊、高科技產業都會擺放綠色乖乖，祈求讓機房、機台「乖乖」的絕佳利器。「魔法比比瑞穗柚香乖乖」在包裝設計上，延伸文旦柚的綠色當做主視覺色調，由瑞穗天合國際觀光酒店的IP代言人「乳比」、「柚比」，與乖乖的IP共同在酒店的歐式城堡前笑臉迎賓，呈現出度假歡樂愉快氣氛。雙方的品牌IP角色都充滿童趣，深受大小朋友喜愛，也希望透過此次異業合作擴大彼此IP角色綜效。

「魔法比比瑞穗柚香乖乖」即日起於天成飯店集團旗下天成文旅實體通路販售，包括：台北花園大酒店、天成文旅-華山町、天成文旅-繪日之丘、瑞穗天合國際觀光酒店等，以及天成文旅線上購物車可宅配訂購；瑞穗天合國際觀光酒店則是加碼贈送給入住的旅客，雙人房贈送一包、四人房贈送兩包，讓賓客在度假村內「享溫泉遊莊園」的同時，還能一起回味童年的「乖乖」記憶。

(工商 )