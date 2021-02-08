美國總統拜登表示，美國將很難在今年夏季結束前達成群體免疫，即至少75%人口接種新型冠狀病毒疫苗。

拜登在哥倫比亞廣播公司（CBS）今天播出的專訪中表示：「想在今年夏末前達到群體免疫將很困難。」

路透社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，截至今晨，美國已施打4121萬937劑的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，配送了5930萬7800劑。

疾管中心說，這項數字包括了莫德納（Moderna）疫苗，以及輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗。

根據昨天的統計數字，全美施打3903萬7964劑疫苗，配送5930萬4600劑。

疾管中心表示，至今天為止，已有3157萬9100人接種1劑或1劑以上，有914萬7185人已經施打了第2劑。在長照護理中心，總共已經施打了483萬9144劑。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1100208

(中央社)