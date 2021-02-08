上了年紀的人，難免會覺得膝蓋無力、疼痛，甚至出現退化性關節炎的問題，不少人會建議補充葡萄糖胺來延緩退化問題，到底什麼是葡萄糖胺呢？全聯藥安康藥局詹于瑩藥師表示，葡萄糖胺可調節及刺激蛋白聚醣，而蛋白聚醣正是人體結締組織、軟骨、韌帶的關鍵成分之一；根據文獻指出，硫酸鹽葡萄糖胺對膝蓋的骨關節炎具緩解效果，長期使用可能有助於減輕疼痛及降低關節退化的情形發生，故被視為是骨關節炎的輔助治療選擇。

骨關節炎是一種關節軟骨結構蛋白質過度耗損所導致的疾病，攝取葡萄糖胺可協助生成、補充這些被耗損的蛋白質，以維持關節的正常運作。詹于瑩藥師解釋，葡萄糖胺屬於一種胺醣（Aminosaccharide），可調節及刺激蛋白聚醣（Proteoglycan）等構成人體結締組織、軟骨、韌帶的大分子生成，以維持上述部位的正常功能。

此外，亦有研究指出，骨關節炎患者的關節中會產生大量的介白素-1β (interleukin-1β)，介白素-1β會進一步誘發許多發炎因子及造成關節退化的物質產生，而葡萄糖胺的作用即在於協助逆轉介白素-1β 所造成的發炎及退化反應，所以有助於骨關節炎的症狀改善。

另有文獻指出，葡萄糖胺硫酸鹽型態（Glucosamine sulfate）對膝蓋的骨關節炎（Osteoarthritis）較具緩解效果，長期使用可能有助於減輕疼痛及降低關節退化的情形發生；而且，使用葡萄糖胺的安全性相對一般消炎止痛藥高出許多，故可考慮作為骨關節炎的輔助治療選擇。

對海鮮過敏、正服用慢性病藥物、孕哺期及肝腎功能不全等4類人，選用葡萄糖胺前，必須先諮詢專業醫療人員。(圖/健談提供)

然而，詹于瑩藥師補充，市售的葡萄糖胺大多由蝦、蟹、貝類的外骨骼萃取而來，因此，對於蝦、蟹、貝類等海鮮過敏者應避免使用。此外，葡萄糖胺也可能與藥物出現交互作用，因此若有服用 Etoposide 及 Teniposide 等化療藥物、抗凝血藥品Warfarin、降血糖藥物者，或是孕哺期間、肝腎功能不全者，在補充葡萄糖胺前一定要先諮詢專業醫療人員的建議，以免適得其反。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)