49歲陳志朋近期在陸綜《追光吧！哥哥》人氣很夯，他豪甩初登場時被嫌有肚腩、太胖，遭譏跳不起來，展現意志力的陳志朋一口氣豪剷12公斤，而在近期的節目中他穿著一身黃色寬鬆西裝，在舞台上勁歌熱舞，陳志朋還直接劈腿，動作輕盈看起來一點都不費力。

陳志朋雖然是《追光吧！哥哥》年齡最高的參賽者，不過他展現意志力、積極把狀態調整到最好，當陳志朋被主持人金星嫌有肚腩、太胖，還被警告要減肥、加強體力訓練，自知狀態不佳的陳志朋，則展現意志力減肥，他還在短短1、2個月之間，豪鏟12公斤 ，瘦身成績驚人。

陳志朋穿黃色寬鬆西裝，在舞台上勁歌熱舞。（圖／取材自陳志朋微博）

甩肉有成的陳志朋不僅體態輕盈，還瘦出小V臉，而在最新的節目中，陳志朋穿著一身黃色寬鬆西裝，在舞台上勁歌熱舞，歌詞「沒錯 我已經40了 這是最有魅力的」、「現在流行小鮮肉 我不服 老臘肉同樣帥和酷」，彷彿訴出陳志朋的心聲。

陳志朋輕鬆做一字馬，博得滿堂彩。（圖／取材自SMG上海電視台官方頻道 SMG Shanghai TV Official Channel Youtube）

歌曲輕快的旋律加上乾淨清爽的造型，陳志朋少了油膩感，還多了幾分帥氣，就連年輕人都很難做到的一字馬，陳志朋也輕鬆達成，陳志朋當年在男團「小虎隊」的唱跳能力仍在，他邊唱邊跳都展現自信，臉不紅氣不喘，相當有魅力，陳志朋也在微博感性發文：「為了完美的舞台，我拚了，你覺得如何」，陳志朋靠自身努力在《追光吧！哥哥》狂圈粉，人氣持續高漲。

追光吧！哥哥第10期(內容從1:22:45開始)。（影片／取材自SMG上海電視台官方頻道 SMG Shanghai TV Official Channel Youtube）

(中時新聞網)